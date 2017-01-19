Долг перед РФ: высокий суд Лондона выслушал доводы защиты Украины

Наталья Копылова, специально для РИА Новости Украина, Лондон (Великобритания)

Основной аргумент, который юристы в ходе заседания просили учесть суд — политическое и экономическое давление на Украину, оказываемое Россией в 2012-2013 годах. В результате якобы "агрессивного поведения" РФ, пытавшейся повлиять на ход подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, к декабрю 2013 года Украина полностью потеряла доступ к рынкам капитала и была вынуждена взять "навязанный" ей долг в размере 3 миллиардов долларов.

Защитники попросили признать указанное давление неправомерным и принять этот факт во внимание при вынесении решения.

Ранее в своих возражениях против исковых требований РФ Украина также заявляла, что договор о еврооблигационном займе "является недействительным и не подлежит принудительному исполнению".

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Аргументы позиции РФ в суде во вторник, представила юркомпания Debenture Trust Corporation. Судьей по процессу выступает Уильям Блэр, который является старшим братом бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Представители России попросили суд определить законность отказа ответчика от своих обязательств по уплате долга и определить справедливость обвинений по отношению к РФ.

Прения и перспективы

Заседание суда продолжится в четверг, оно начнется с выступления адвокатов Украины и завершится прением сторон. По словам участников судебного заседания, учитывая, что рассматриваемое дело довольно необычно, решение по нему может быть вынесено не сразу.

"На вынесение решения может потребоваться несколько дней, недель или месяцев", — сказал РИА Новости один из юристов, участвующих в процессе.

Рассматриваемое дело также не может быть передано другому суду или судье, а вынесенное решение может быть оспорено в Верховном суде Великобритании, пояснил он правила процедуры.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела должен определить суд.