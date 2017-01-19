наверх
19.01.201710:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Разрушенные дома Донецка

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (192)

    (обновлено: )16002
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Разрушенный многоквартирный жилой дом на одной из улиц в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Разрушенный дом на одной из улиц в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Разрушенная постройка на одной из улиц в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Разрушенный дом на одной из улиц в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Разрушенный дом на одной из улиц в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Разрушенный дом на одной из улиц в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Разрушенный дом на одной из улиц в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Разрушенный дом на одной из улиц в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Разрушенный дом на одной из улиц в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени КолоПервая в мире горилла, родившаяся в зоопарке, скончалась в США04:38 19.01.2017
    Такеши КитаноТакеши Китано: японский гений кинематографа22:58 18.01.2017
    Последствия морозной погоды в ШвейцарииПоследствия морозной погоды в Швейцарии20:45 18.01.2017
    Бутылка водки Московская с акцизом ДНР в стенах ВРФотоитоги 18 января: водка из ДНР в Раде, старт "Мисс Вселенной" и "снежный" Трамп в ФРГ18:55 18.01.2017
    Джим КерриСамый знаменитый комик Голливуда Джим Керри отмечает 55-летие15:34 18.01.2017
    Зимний КиевЗимние красоты Киева: деревья в "серебре" и утренний туман13:09 18.01.2017
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе РаннИстребитель по ошибке разбомбил лагерь беженцев в Нигерии: более 100 жертв11:44 18.01.2017
    Участницы конкурса Мисс Вселенная принимают участие в дефиле купальников"Мисс Вселенная": яркое дефиле в купальниках10:28 18.01.2017
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в ШвейцариюДавос-2017. Рабочий визит Порошенко в Швейцарию03:26 18.01.2017
    Все фотоленты

    Власти Донецка сообщают о постоянных обстрелах, в результате которых жилые дома и другие здания города получают значительные повреждения. Как выглядят улицы города, смотрите в фотоленте.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки