В Черкассах пожилую женщину госпитализировали во время Крещения

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Черкассах пожилую женщину госпитализировали во время крещенского купания, сообщает спикер ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко в Facebook.

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Женщина после погружения на пляже "Ривьера" вышла из воды на берег и, пройдя несколько метров, потеряла сознание.

Спасатели и курсанты черкасского института пожарной безопасности положили женщину на специальные носилки и отнесли в теплую палатку, где ее срочно осмотрели работники "скорой медицинской помощи".

После оказания первой медицинской помощи с предварительным диагнозом сердечный приступ, "ишемическая болезнь сердца" немедленно госпитализировали в больницу.

В Украине существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). Для купаний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни.