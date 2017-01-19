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    Крещенские купания: заплывы в Киеве и Одессе

    (обновлено: )7
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Украинское фото
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Украинское фото
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Украинское фото
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Украинское фото
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)
    Украинское фото
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе
    dumskaya.net
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе
    dumskaya.net
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе
    dumskaya.net
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе
    dumskaya.net
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе
    dumskaya.net

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    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)

    Православная церковь отмечает в четверг один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).

    Читайте также: Крещенские купания: где и как окунуться с пользой и радостью

    В Украине существует традиция купаний на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). Для купний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни.

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