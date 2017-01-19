Крещенские купания: заплывы в Киеве и Одессе

Православная церковь отмечает в четверг один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).

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В Украине существует традиция купаний на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). Для купний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни.