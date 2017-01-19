Крещенские купания: где и как окунуться с пользой и радостью

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Крещение Господне ежегодно отмечают 19 января. В народе его также называют праздником Иордана, так как в этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

В этот день прихожане запасаются освященной водой, свойства которой считаются лечебными. Водой можно окропить дом, а также умываться. Пить крещенскую воду советуют небольшими глотками.

Одной из главных традиций Крещения называют погружение в прорубь. По поверьям, ледяная вода способна подарить человеку здоровье на целый год.

Где завтра можно будет безопасно нырнуть в Днепр, а также как правильно подготовиться к этому испытанию, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы пресс-секретарь киевского коммунального предприятия "Плесо" Евгений Кобан.

Где на Крещение можно будет окунуться в воду в Киеве? Есть список безопасных мест?

– Да, конечно, список в любой момент можно посмотреть на нашем сайте pleso.org, мы готовим такие локации. В Днепровском районе – это Гидропарк, детский пляж, центральный пляж, это Труханов остров… Также в Оболонском районе – пляж на озере Вербном. И в Деснянском районе – это зона отдыха "Троещина". А также в Голосеевском районе зона отдыха "Галерная".

На этих локациях с 9.00 утра до 21.00 вечера будут дежурить наши спасатели, к которым в случае чего можно обратиться и которые будут следить за порядком. В случае, если они сами увидят, что что-то с человеком происходит, они, естественно, окажут первую медицинскую помощь.

Как правило, медики присутствуют при этих купаниях?

– Не только медики, а также спасатели, которые согласно всех правил, спасают людей, достают из этих лунок, специально подготовленных, опять же.

Были ли в прошлые годы случаи, когда приходилось действительно спасать людей? Насколько окунаться в прорубь опасно?

– На самом деле, если придерживаться правил и проводить мероприятия непосредственно в тех местах, которые заранее подготовлены, то это абсолютно безопасно. Естественно, существует риск несчастного случая, на неподготовленных местах, на диких пляжах, тогда, естественно, существует возможность несчастного случая.

То есть были случаи купания в неорганизованных местах?

– Конечно. Дело в том, что подготовленные места для купания, даже зимой, включают в себя ряд подготовительных мероприятий, таких как обследование льда, то есть человек может потенциально провалиться под лед.

Это одна из таких небезопасных сторон, потому что мы понимаем, что в течение осени кто-то может что-то выбросить и можно порезаться. Поэтому наши специалисты проводят ряд мероприятий как раз по очистке.

Как погрузиться в холодную воду без вреда для здоровья, сообщил в эфире "ГС" хирург, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.

(публикуется на языке оригинала)

Як треба готуватися до зимових занурень у водойму? За один день неможливо підготуватись?

– Абсолютно. За один день ви можете тільки психологічно себе налаштувати на те, що все буде добре. Це єдине, що я можу сказати. По-друге, ви дійсно повинні занурюватися, якщо ви вирішили це зробити, в тих місцях, де це можна зробити. По-третє, ви повинні розуміти, що ви дійсно повинні це робити з вірою, що все буде добре, що це принесе тільки корисні якісь зміни у вашому організмі і в жодному разі не боятися.

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Тому що кажуть, що древні казали: хворіють тільки ті, хто перебуває в зневірі. От у вас зневіри не повинно бути.

Це таке плацебо на завтра?

– Абсолютно. Це плацебо, причому воно повинно бути дуже дієвим. І ви повинні зрозуміти, що купання в холодній воді – це стрес. І це дійсно дуже серйозний стрес, але медики кажуть, що це теорія, це є однократне отаке, не постійне моржування, а отаке занурення в воду холодну, воно дійсно підстьогує наш імунітет і дуже багато якихось хронічних хвороб можуть пройти. Це з одного боку.

Але з іншого боку, цей стрес може бути дуже великим для вашого організму, якщо ви страждаєте на якісь серцево-судинні захворювання, епілепсію, або у вас є схильність до судом, запалення нирок, важка гіпертонічна хвороба не купована, проблеми з щитовидною залозою.

У вас ще є час сходити до свого лікаря, який веде вас з цією хворобою, і запитати в нього: можна мені це зробити чи ні. І головне, що я хотів сказати: ні в якому разі не робити це під впливом алкоголю. Пізніше, коли ви прийдете додому, ви можете сісти за стіл і дійсно відзначити це велике свято, тим більше, що піст вже закінчився. А алкоголь перед тим як занурюватися, це може бути дуже небезпечно, тому що алкоголь розширює судини, а холодна вода їх звужує. Це дуже велике навантаження на серце.

Як саме має відбуватися занурення?

– Ви повинні приїхати, трошечки походити або зробити якісь фізичні вправи, трошки розігрітися. Потім зняти верхню одежу, щоби ви поступово звикали до холоду. Потім, якщо ви починаєте замерзати, роздітися, зануритися в воду, причому у воді вам потрібно бути приблизно 1-1,5 хвилини, бо якщо ви будете довше, вже буде переохолодження.

Скажімо, в Києві ми сьогодні (в среду – Ред.) мали температуру —5-6, це досить холодно. Як тільки ви вийдете з води, добре розтертися рушником, одразу вдягнутися і відправитися в якесь приміщення, де ви можете попити чаю. Це максимально безпечний алгоритм святкування свята.

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