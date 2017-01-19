Крещение Господне: на водоемах страны дежурят почти 3 тыс спасателей

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. 19 января, на праздник Крещения, в Украине на водоемах дежурят почти 3 тысячи спасателей и более 500 единиц техники, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"Чтобы избежать возникновения опасных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС, медицинские работники. На водоемах страны установлено 928 спасательных постов. В общем, 19 января на дежурстве на водных объектах находится 2838 спасателей и 541 единица техники от ГСЧС", — говорится в сообщении.

Кроме того, накануне во всех регионах Украины спасатели проводили профилактическую работу с гражданами и обучали их правилам безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.

В Украине существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). Для купний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни.