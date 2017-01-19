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    Крещение Господне: на водоемах страны дежурят почти 3 тыс спасателей

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    На водоемах страны установлено 928 спасательных постов. В четверг на дежурстве на водных объектах находится 2838 спасателей и 541 единица техники от ГСЧС.
    Крещение на Днепре в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. 19 января, на праздник Крещения, в Украине на водоемах дежурят почти 3 тысячи спасателей и более 500 единиц техники, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

    Крещение на Днепре в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Чтобы избежать возникновения опасных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС, медицинские работники. На водоемах страны установлено 928 спасательных постов. В общем, 19 января на дежурстве на водных объектах находится 2838 спасателей и 541 единица техники от ГСЧС", — говорится в сообщении.

    Кроме того, накануне во всех регионах Украины спасатели проводили профилактическую работу с гражданами и обучали их правилам безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.

    В Украине существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). Для купний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни.

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