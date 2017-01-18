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    Как провести Крещенский Сочельник: смысл праздника и традиции

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    В среду, 18 января, православные накануне Крещения отмечают Богоявленский Сочельник. В этот день верующие постятся до первой звезды, а во всех храмах освящают воду.
    Церковь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В среду православные христиане отмечают Богоявленский Сочельник – приготовление перед одним из главнейших православных праздников — Крещения

    Согласно православной традиции, праздник Крещения Господня начинается вечером 18 января. В этот день верующие постятся в память об Иоанне Предтечу, который крестил Иисуса, за что был казнен. Во всех православных храмах освящают воду. 

    Как рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, 18 и 19 января чин великого освящения воды будет совершен во всех монастырях и храмах Украинской Православной Церкви.

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    "Согласно традиции, праздник Крещения Господня начинается вечером 18 января, все церковные песнопения Всенощного бдения посвящены этому событию. Богоявление предваряется Навечерием, Сочельником. В этот день каждый верующий человек постится, чтобы посвятить себя духовному переживанию и осмыслению того, что совершил для нас Господь Иисус Христос. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек духовно рождается для жизни вечной", — цитирует его Центр информации УПЦ.

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    По словам Антония, в этот день важно отвлечься от суеты и суеверных традиций. При этом праздник Крещения — это не только поход за водой и окунание в проруби. 

    "Основной смысл праздника – с этого момента Господь открывается миру как Мессия, с этого дня начинается Его добровольный путь к Крестным страданиям. В этот день важно отвлечься от суеты и суеверных традиций. Крещение не должно быть только походом за водой и желанием окунуться в проруби. В этот день важно благодарить Бога, за то, что мы не отвергнуты за наши грехи. Господь любит нас такими, какими мы есть, так как Он знает наше сердце. В этот день важно быть в храме, чтобы проникнуться атмосферой богослужения. По-новому взглянуть на свою жизнь и более внимательно отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно", — призвал митрополит Антоний. 

    Как сообщает Центр информации УПЦ, в день Крещения Господня, 19 января, митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора.

    Торжественное освящение вод Днепра начнется около 12.00, после чего киевляне смогут окунуться в крещенскую купель. 

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