Как провести Крещенский Сочельник: смысл праздника и традиции

РИА Новости Украина

В среду православные христиане отмечают Богоявленский Сочельник – приготовление перед одним из главнейших православных праздников — Крещения.

Согласно православной традиции, праздник Крещения Господня начинается вечером 18 января. В этот день верующие постятся в память об Иоанне Предтечу, который крестил Иисуса, за что был казнен. Во всех православных храмах освящают воду.

Как рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, 18 и 19 января чин великого освящения воды будет совершен во всех монастырях и храмах Украинской Православной Церкви.

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"Согласно традиции, праздник Крещения Господня начинается вечером 18 января, все церковные песнопения Всенощного бдения посвящены этому событию. Богоявление предваряется Навечерием, Сочельником. В этот день каждый верующий человек постится, чтобы посвятить себя духовному переживанию и осмыслению того, что совершил для нас Господь Иисус Христос. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек духовно рождается для жизни вечной", — цитирует его Центр информации УПЦ.

По словам Антония, в этот день важно отвлечься от суеты и суеверных традиций. При этом праздник Крещения — это не только поход за водой и окунание в проруби.

"Основной смысл праздника – с этого момента Господь открывается миру как Мессия, с этого дня начинается Его добровольный путь к Крестным страданиям. В этот день важно отвлечься от суеты и суеверных традиций. Крещение не должно быть только походом за водой и желанием окунуться в проруби. В этот день важно благодарить Бога, за то, что мы не отвергнуты за наши грехи. Господь любит нас такими, какими мы есть, так как Он знает наше сердце. В этот день важно быть в храме, чтобы проникнуться атмосферой богослужения. По-новому взглянуть на свою жизнь и более внимательно отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно", — призвал митрополит Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в день Крещения Господня, 19 января, митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора.

Торжественное освящение вод Днепра начнется около 12.00, после чего киевляне смогут окунуться в крещенскую купель.