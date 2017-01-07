Крещенские купания в Стамбуле

Праздник Богоявления, или Крещения Господня православные христиане всего мира отмечают по-разному, согласно своим традициям. В праздник Крещения Господня в Стамбуле православные христиане окунались в воды Босфора.

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В Турции этот праздник на греческий манер называют Fota или Işıklar bayramı и по греческой традиции окунаются в воду с крестом.

Это таинство не совершалось в Стамбуле 50 лет. Но с 2003 г. Константинопольский Патриарх ежегодно с пристани в Балате бросает в воду крест. Сразу после этого все желающие окунаются в крещенскую воду.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.