Крещение в Киеве: где можно окунуться в прорубь

Православная церковь отмечает в четверг, 19 января, один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).

В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

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Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды.

В этот день существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). В Украине крещенские купания в морозную погоду особенно популярны. Для них заранее прорубается лед, обычно в форме креста.