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    Православные христиане встречают Крещенский сочельник

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    Крещенский сочельник - день строгого поста накануне Богоявления - служит для верующих подготовкой к одному из главных церковных праздников - Крещение Господне, - которой отмечается 19 января.
    Празднование Крещения в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Православные христиане в среду встречают Крещенский сочельник — день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня, или Богоявления. В этот день в храмах, как и на само Крещение, традиционно совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды.

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    С наступлением Крещенского сочельника у верующих кончаются святки — "святые дни", в которые Церковь празднует Рождество Христово и когда еженедельные посты по средам и пятницам отменяются. Слово Сочельник (или "сочевник") происходит от слова "сочиво" — традиционной на Руси пищи из вареной пшеницы с медом и изюмом, сейчас обычно заменяемой рисом, которую было принято готовить в крещенское "навечерие".

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    Крещенский сочельник — день строгого поста накануне Богоявления — служит для верующих подготовкой к одному из главных церковных праздников. В сам праздник Крещения 19 января Православная церковь вспоминает о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно Священному Писанию, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

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    В народе также существует традиция купания на Богоявление. Вечером 18 января священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду. В память о реке Иордан, в водах которой был крещен Христос, такие проруби называются иорданями.

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