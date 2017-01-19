Суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед РФ на $3 млрд

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Высокий суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов и удалился на вынесение решения, которое будет озвучено позднее, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

"Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенный срок вы будете уведомлены о решении", — сказал судья по делу Уильям Блэр, не уточнив, когда будет объявлено решение.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

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