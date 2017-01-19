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    Суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед РФ на $3 млрд

    Тема:

    Украина и мораторий на долг РФ (119)

    (обновлено: )227
    Судья по делу Уильям Блэр сообщил, что получил полезные объяснения и ему потребуется время для того, чтоб их рассмотреть. А вот когда будет вынесено решение, судья не сообщил.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Высокий суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов и удалился на вынесение решения, которое будет озвучено позднее, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

    Флаг Украины на здании в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенный срок вы будете уведомлены о решении", — сказал судья по делу Уильям Блэр, не уточнив, когда будет объявлено решение.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

    Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

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