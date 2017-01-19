Фотоитоги 19 января: Крещение, лавина в Италии, рухнувшая высотка в Иране

Православная церковь отмечает в четверг один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление). В этот день верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи.

Киевляне поддержали традицию купания на Крещение. Так, в четверг многие жители и гости столицы отправились на специально оборудованные в день праздника места для "заплывов", где с молитвами совершили погружение в воду. Купались в "крещенском" Черном море и одесситы.

Отметим, для купания заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни.

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Сход лавины произошел в Италии в среду поздно вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 04:30 (05:30 по Киеву) в четверг. В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.

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По меньшей мере 30 человек погибли в результате обрушения многоэтажного здания в иранской столице. Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.

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