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    Фотоленты

    Фотоитоги 19 января: Крещение, лавина в Италии, рухнувшая высотка в Иране

    (обновлено: )14
    Крещенские купания в Киеве
    Служба Онуфрия на Крещение
    Купание на Крещение в Одессе
    Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola. В результате есть множество погибших, всего в гостинице могли находиться до 30 человек
    Последствия землетрясения в итальянском городе Аматрис
    Пожар и обрушение здания в Тегеране
    В индийском штате Уттар-Прадеш школьный автобус столкнулся с грузовиком, погибли по меньшей мере 25 детей.
    Мусор во Львове
    Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
    Ситуация на КПВВ Майорск
    Крещенские купания в Киеве
    Крещенские купания в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Служба Онуфрия на Крещение
    Служба Онуфрия на Крещение.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Купание на Крещение в Одессе
    Купание на Крещение в Одессе.
    dumskaya.net
    Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola. В результате есть множество погибших, всего в гостинице могли находиться до 30 человек
    Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola. В результате есть множество погибших, всего в гостинице могли находиться до 30 человек.
    REUTERS Vigili del Fuoco
    Последствия землетрясения в итальянском городе Аматрис
    Последствия землетрясения в итальянском городе Аматрис.
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Пожар и обрушение здания в Тегеране
    Пожар и обрушение здания в Тегеране.
    REUTERS Tasnim News Agency
    В индийском штате Уттар-Прадеш школьный автобус столкнулся с грузовиком, погибли по меньшей мере 25 детей.
    В индийском штате Уттар-Прадеш школьный автобус столкнулся с грузовиком, погибли по меньшей мере 25 детей.
    STR / AFP
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове.
    032.ua
    Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
    Участницы конкурса красоты "Мисс Вселенная".
    REUTERS Erik De Castro
    Ситуация на КПВВ Майорск
    Ситуация на КПВВ "Майорск".
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    Крещенские купания в Киеве.

    Православная церковь отмечает в четверг один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление). В этот день верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. 

    Киевляне поддержали традицию купания на Крещение. Так, в четверг многие жители и гости столицы отправились на специально оборудованные в день праздника места для "заплывов", где с молитвами совершили погружение в воду. Купались в "крещенском" Черном море и одесситы.

    Отметим, для купания заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни.

    Смотрите также: Крещенские купания: заплывы в Киеве и Одессе

    Сход лавины произошел в Италии в среду поздно вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 04:30 (05:30 по Киеву) в четверг. В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.

    Смотрите также: Погребенные заживо: гостиница, на которую сошла лавина в Италии

    По меньшей мере 30 человек погибли в результате обрушения многоэтажного здания в иранской столице. Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.

    Смотрите также: Момент обрушения самого старого высотного здания в Тегеране

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