Лавина накрыла отель с постояльцами в Италии, возможны жеертвы

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Наталия Шмакова. Снежная лавина сошла в среду вечером в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель Rigopiano di Farindola.

Как сообщает телеканал RaiNews24, в момент схода лавины в отеле могли находиться более 20 человек.

Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля. На месте ЧП работают спасатели, которые пытаются добраться до строения всеми возможными способами, телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают.

По данным префектуры, по состоянию на среду в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется.

"К сожалению, произошла ужасная трагедия. Кажется, что могут быть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено", — написал на своей странице в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

Как сообщалось, в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4.