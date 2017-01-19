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    Погребенные заживо: гостиница, на которую сошла лавина в Италии

    (обновлено: )118
    В сети появилось видео, на кадрах которого спасателям удалось пробраться внутрь гостиницы в Италии, на которую сошла снежная лавина. На видеокадрах можно видеть пустые помещения, а также завалы снега, попавшие в здание.
    Rainews.it/facebook

    ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 04:30 (05:30 по Киеву) в четверг.

    В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.

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