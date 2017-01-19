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    Обрушение высотки в Тегеране: украинцев среди погибших нет - МИД

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    Отметим, что в Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Как сообщает Департамент консульской службы МИД "Украинцы в мире", украинцев среди пострадавших нет.
    Обрушение высотки в Тегеране
    STR / AFP

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украинцев среди пострадавших в результате разрушения высотного здания в столице Ирана Тегеране нет. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Департамент консульской службы МИД "Украинцы в мире".

    "В Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Украинцев среди пострадавших нет", — говорится в сообщении.

    Агентство Tasnim сообщало, что более 30 человек, в том числе пожарные, корреспонденты и несколько владельцев торговых точек, находятся под завалами здания.

    Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.

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