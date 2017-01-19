Обрушение высотки в Тегеране: украинцев среди погибших нет - МИД

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украинцев среди пострадавших в результате разрушения высотного здания в столице Ирана Тегеране нет. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Департамент консульской службы МИД "Украинцы в мире".

У #Тегеран'і внаслідок пожежі впала висотна будівля #Plasco. Загинули десятки осіб. Українців серед постраждалих немає. pic.twitter.com/2uUYszurIS — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 января 2017 г.

"В Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Украинцев среди пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Агентство Tasnim сообщало, что более 30 человек, в том числе пожарные, корреспонденты и несколько владельцев торговых точек, находятся под завалами здания.

Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.