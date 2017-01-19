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    Момент обрушения самого старого высотного здания в Тегеране

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    Многоэтажное здание "Пласко" в центральной части столицы Ирана обрушилось вследствие масштабного пожара, в результате чего погибли десятки человек.
    канал Dagbladet в YouTube

    По меньшей мере 30 человек погибли в результате обрушения многоэтажного здания в иранской столице, передает телеканал Press-TV

    "Здание "Пласко" в центральной части Тегерана обрушилось вследствие пожара, в результате чего погибли 30 человек", — говорится в сообщении.

    Агентство Tasnim сообщало, что более 30 человек, в том числе пожарные, корреспонденты и несколько владельцев торговых точек, находятся под завалами здания.

    Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.

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