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МВД Казахстана: обрушение дома могло произойти из-за взрыва котла

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По информации МВД Казахстана, причиной обрушения жилого дома в Карагандинской области Казахстана мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома.
Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области
КЧС МВД Казахстана

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Обрушение части пятиэтажного жилого дома в Карагандинской области Казахстана, в результате которого погибли девять человек, могло произойти из-за взрыва отопительного котла в подвале, сообщили РИА Новости по телефону горячей линии МВД.

На месте обрушения общежития в Чернигове 12 декабря 2016 года
ГСЧС Украины/Facebook
Обрушение общежития в Чернигове

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Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе трех детей.

"По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома", — сказала оператор горячей линии.

Она добавила, что в больницу доставлены два человека, пострадавшие при обрушении – взрослый мужчина и девочка.

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