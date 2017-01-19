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    Снежная лавина накрыла отель в Италии: кадры с места событий

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (81)

    (обновлено: )10401
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года: отель Rigopiano di Farindola
    Отель Rigopiano di Farindola, на который обрушилась снежная лавина в Италии
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года: скорая помощь
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Итальянские полицейские на месте схода лавины 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года.
    twitter.com/emergenzavvf
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года: отель Rigopiano di Farindola
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года: отель Rigopiano di Farindola.
    twitter.com/GianniRidi
    Отель Rigopiano di Farindola, на который обрушилась снежная лавина в Италии
    Отель Rigopiano di Farindola, на который обрушилась снежная лавина в Италии.
    twitter.com/Radio1Rai
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года: скорая помощь
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года: скорая помощь.
    twitter.com/Infofatti
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года.
    Ruptly TV/Youtube/Скриншот
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей.
    twitter.com/emergenzavvf
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года
    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года.
    twitter.com/BamaStephen
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года.
    twitter.com/emergenzavvf
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года.
    twitter.com/emergenzavvf
    Итальянские полицейские на месте схода лавины 19 января 2017 года
    Итальянские полицейские на месте схода лавины 19 января 2017 года.
    twitter.com/InfoEmerg
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года.
    twitter.com/InfoEmerg
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года.
    twitter.com/emergenzavvf
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года.
    twitter.com/emergenzavvf
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года.
    twitter.com/emergenzavvf
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года.
    twitter.com/emergenzavvf

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    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года.

    В результате схода лавины на отель в Италии есть множество погибших, всего в гостинице могли находиться до 30 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальных лиц.

    В четверг Рейтер сообщило, что до 30 погибших были обнаружены в отеле на месте схода лавины. Позднее агентство исправило первоначальную информацию, уточнив, что речь идет о числе постояльцев гостиницы, а не о жертвах.

    Смотрите также: На месте схода снежной лавины в Италии

    ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola.

    Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю только примерно в 04.30 (05.30 по Киеву).

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