Украинцев не было в отеле, накрытом снежной лавиной в Италии - МИД

twitter.com/emergenzavvf ФОТО. Снежная лавина накрыла отель в Италии: кадры с места событий Украинцев не было среди пострадавших в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо, на который сошла снежная лавина, сообщила консульская служба Украины.

ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 04:30 (05:30 по Киеву) в четверг.

"Консул Украины сообщает, что украинцев не было среди гостей или сотрудников в накрытом снежной лавиной в отеле в Италии", — говорится в сообщении консульской службы в Twitter.

Консул України повідомляє, що українців не було серед гостей чи службовців в накритому сніглавиною готелі в #Італія. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 января 2017 г.

В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.