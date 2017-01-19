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    Украинцев не было в отеле, накрытом снежной лавиной в Италии - МИД

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (82)

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    Консул Украины сообщил, что украинцев не было среди гостей или сотрудников в итальянском отеле Rigopiano di Farindola, который накрыла снежная лавина.
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    twitter.com/emergenzavvf

    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    twitter.com/emergenzavvf
    ФОТО. Снежная лавина накрыла отель в Италии: кадры с места событий
    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украинцев не было среди пострадавших в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо, на который сошла снежная лавина, сообщила консульская служба Украины.

    ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 04:30 (05:30 по Киеву) в четверг.

    "Консул Украины сообщает, что украинцев не было среди гостей или сотрудников в накрытом снежной лавиной в отеле в Италии", — говорится в сообщении консульской службы в Twitter.

    В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.

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