Бортник: кризис на Донбассе - это на десятилетия

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина не имеет единой стратегии решения проблемы конфликта в Донбассе, радикально настроенная часть политической элиты боится возвращения трех миллионов нелояльных избирателей, ни один пункт минских договоренностей не выполнен, общественность не знает, о чем ведутся переговоры в Минске. Даже при самом благоприятном развитии событий кризис на Донбассе может длиться годами. Об этом сказал политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник,выступая в пресс-центре РИА Новости Украина в ходе телемоста "Киев-Минск" в четверг.

Первое в наступившем году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в понедельник. 16 января, в Минске без каких-либо значимых результатов, как и большинство встреч в этом формате в 2016 году. Несмотря на многочисленные устные и письменные договоренности, участникам переговоров пока не удалось добиться главного — полного прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Контактная группа уже который месяц не может договориться и об обмене пленными по предусмотренной минскими соглашениями формуле "всех на всех".

"Ключевой проблемой переговорного процесса является его непрозрачность… Общество не знает, о чем говорят переговорщики, почему они время от времени меняют свои позиции, кто саботирует мирные соглашения. Мне кажется, обеспечение прозрачности переговоров — это сегодня общественный интерес. Без прозрачности политики продолжат нас обманывать, продолжат манипулировать, потому что мы понимаем, безусловно, что этот конфликт они используют как инструмент своего социального управления", — сказал Бортник.

Говоря о результатах работы контактной группы в 2016 году, политолог отметил, что "работа провалена — ни одного пункта минских соглашений из тринадцати не выполнено".

Бортник признал, что минские договоренности "снизили градус конфликта", однако напомнил: обострения в зоне АТО периодически случаются, бывает, что стоит вопрос о возобновлении полномасштабных боевых действий — и такие ситуации, судя по всему, будут повторяться.

"Главная проблема заключается в том, что контактная группа не стала инструментом разрешения конфликта, она стала еще одним полем для боев, только уже боев политических и дипломатических", — отметил эксперт, добавив, что здесь, по его мнению, проявилось несовершенство тех гарантий, которые давали президенты Украины, РФ, Германии и Франции, подписывая декларацию в поддержку комплекса мер по реализации минских договоренностей.

Бортник предположил, что, возможно, отсутствие прогресса на переговорах — "это знак того, что надо менять переговорщиков, причем всех, на людей более конструктивных, на людей, более нацеленных на реализацию минских соглашений, а не на противостояние и не на попытки переиграть друг друга".

Но тут же отметил, что вряд ли это поможет: "Политикам, которые начинали войну, будет очень сложно ее завершить, потому что будет стоять вопрос ответственности — кто ответит за погибших?".

"Мне кажется, что это (вопрос ответственности — Ред.) едва ли не является ключевым барьером на пути к достижению мира на Донбассе", — подчеркнул политолог.

Он также отметил, что не уверен в том, что нынешние украинские политические элиты на самом деле хотят реинтеграции Донбасса: ведь "это три миллиона очень нелояльных избирателей, которые могут кардинальным образом перекроить электоральную карту Украины".

По его словам, радикально настроенные украинские политики хотели бы вернуть территории, но вот что касается людей — "это вопрос". Поэтому идет борьба двух стратегий — "партии мира" и "партии войны": с одной стороны, политики как будто выступают за реализацию "Минска-2", с другой — "раздаются голоса, говорящие о необходимости фильтрации, украинизации, военного решения и всего остального для этого региона".

"Какой-то целостной стратегии сегодня нет. Определенный молчаливый консенсус политических элит состоит в том, что — мы не будем никуда спешить, потому что Россия финансирует регион, он истощает ее экономические, военные и политические ресурсы, сам фактор войны является очень важным инструментом манипулирования общественным мнением внутри Украины, инструментом подавления инакомыслия… И поэтому, как мне кажется, Украина никуда не спешит", — сказал Бортник, добавив, что со стороны России он видит попытку "инфильтровать регион в состав Украины, сохраняя там свое влияние — и конечно, это неприемлемо для нынешних украинских политических элит".

По словам эксперта, европейские политики "заинтересованы в любом варианте разрешения конфликта" и будут на стороне сильного — "для них главное, чтобы не было острой фазы конфликта, несущей разного рода миграционные, экономические и другие риски для стран ЕС".

Читайте также: Донбасс снова под обстрелами

Есть шанс, что ситуация изменится с приходом новой администрации в США, возможно, она не будет так заинтересована в войне на истощение и сможет предложить более конструктивные подходы к решению конфликта, отметил Бортник.

В то же время, по его словам, ситуация сейчас выглядит так, что можно прогнозировать: "кризис в Донбассе — это надолго, при самом лучшем развитии событий, он будет длиться пятилетие, если не десятилетие".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, число погибших по состоянию на середину декабря 2016 года составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.