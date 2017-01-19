наверх
19.01.201721:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Найем попал в ДТП

    63
    Депутат Верховной Рады Мустафа Найем выезжал с парковки около здания телеканала "112 Украина" и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП, сообщает телеканал "112 Украина".

    Читайте также: Найем в Нацполиции. Особой нужды сегодня не существует — Золотарев

    Депутат выезжал с парковки около здания телеканала "112 Украина" и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину. 

    На данный момент выясняются подробности инцидента.

    Ранее сообщалось, что Найем опасается, что материалы по трагедии в Княжичах закроют и надеется, что дело не закончится закрытым служебным расследованием, в результате которого ответственность понесут только непосредственные участники событий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Грищенко: инаугурация президента США не финансируется из бюджета, поэтому приглашение платные
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения