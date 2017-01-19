наверх
19.01.201717:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Бразилии погибла исполнительница хита "Ламбада"

    (обновлено: )20402
    По данным местного телеканала, бразильские пожарные прибыли на вызов о горящем автомобиле в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро, из машины они вытащили тело певицы с ожогами.
    Лоалва Браз. Архивное фото
    loalwabraz.com

    Умер британский певец Джордж Майкл. Видео
    Видеоканал georgemichaelVEVO на Youtube
    ВИДЕО. Умер Джордж Майкл: пять главных хитов артиста
    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Бразильская певица Лоалва Браз, получившая известность в конце 1980-х годов благодаря песне "Ламбада", погибла на 64 году жизни, сообщает телеканал Globo.

    По данным телеканала, бразильские пожарные прибыли на вызов о горящем автомобиле в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро, из машины они вытащили тело Браз с ожогами. В результате инцидента также был поврежден стоящий рядом дом.

    Причины возгорания автомобиля неизвестны.

    Браз была солисткой французской группы Kaoma, в составе которой был выпущен хит "Ламбада", с 1989 по 1998 годы.

    Напомним, в конце декабря в возрасте 53 лет скончался певец Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту). Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения