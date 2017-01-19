В Бразилии погибла исполнительница хита "Ламбада"

Globo.
По данным телеканала, бразильские пожарные прибыли на вызов о горящем автомобиле в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро, из машины они вытащили тело Браз с ожогами. В результате инцидента также был поврежден стоящий рядом дом.
Причины возгорания автомобиля неизвестны.
Браз была солисткой французской группы Kaoma, в составе которой был выпущен хит "Ламбада", с 1989 по 1998 годы.
Напомним, в конце декабря в возрасте 53 лет скончался певец Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту). Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.