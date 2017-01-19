Интерпол отказал РФ объявить в международный розыск Муженко

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по запросу России, сообщил начальник Украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

Он напомнил, что ранее Интерпол отказал РФ в розыске министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

"Ответ был такой же… Это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола", — цитируют Украинские новости Неволю.

Неволя считает, что решения свидетельствуют о том, что работа Интерпола не стала ангажированной в отношении Украины после избрания вице-президентом организации россиянина Александра Прокопчука. Неволя подчеркнул, что Интерпол тщательно исследует все направляемые материалы, как от Украины, так и от России.

Напомним, СК РФ возбудил дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны против высокопоставленных украинских военных, в частности министра обороны Украины Степана Полторака, начальника генерального штаба минобороны Украины Виктора Муженко, а также депутата Верховной Рады Олега Ляшко.

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