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    Почему "Нафтогаз" не платит "Газпрому" за недобор газа

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    "Нафтогаз" отказался платить "Газпрому" за невыбранный газ до решения Стокгольмского арбитража, однако в самом контракте не определен механизм такой оплаты, отметил эксперт Валентин Землянский.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    "Нафтогаз Украины" не планирует до решения Стокгольмского арбитража оплачивать счет "Газпрома" на 5,3 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию "бери или плати", говорится в сообщении компании.

    Дмитрий Марунич. Архивное фото
    Украинское фото
    "Нафтогаз", "Газпром", Стокгольм. Дмитрий Марунич по ситуации

    Ранее "Газпром" сообщил, что"Нафтогазу" направлен счет в размере 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию take or pay ("бери или плати").

    Однако, чтобы заплатить по этому счету в контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом" должен быть прописан соответствующий механизм, заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

    "В самом контракте изначально не был прописан механизм оплаты счетов по "take or pay". В контракте идет речь о выставлении счета, а не штрафах, как иногда говорят. Но жестких обязательств по оплате этого счета в контракте нет", — подчеркнул Землянский.

    По словам эксперта, для устранения этого нужно подписать дополнительное соглашение.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Чтобы это заработало, нужно подписывать допсоглашение, которое определяет механизм оплаты счета. Такое дополнительное соглашение не было подписано. Соответственно, "Газпром" эти счета складировал, но представил все их в Стокгольме", — добавил эксперт.

    Таким образом, по мнению Землянского, усиливаются позиции Украины в судебном заседании Стокгольмского арбитража, который рассматривает иск "Нафтогаза" к "Газпрому" о пересмотре стоимости газа и отмене принципа "бери или плати".

    "По "бери или плати" и определению годовых объемов, которые Украина обязалась закупать тоже позиция удачная. Годовые объемы могли быть уменьшены в связи с изменениями на рынке, а по "бери или плати" остается вопрос самого механизма реализации. Сам принцип прописан и в европейских контрактах, но там он более мягкий, невыбранный за год газ зачисляется в переходящие запасы, а не как в случае с Украиной погашается по итогам отчетного периода", — сказал Землянский.

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    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. По делу о транзите газа через Украину "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разрешения проблемы "виртуального реверса", гарантий объемов транзита и компенсации за снижение объемов транзита. Ожидается, что решения по двум процессам будут вынесены до конца первого квартала 2017 года и до конца первого полугодия 2017 года соответственно.

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