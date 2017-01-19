Митрополит УПЦ о смысле праздника Крещения и о том, как освящать воду

РИА Новости Украина

Говоря о смысле праздника Крещения, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что с этого момента Господь открылся миру как Мессия.

"Согласно Евангелию от Луки, в 15-й год правления Тиверия кесаря, на проповедь вышел Иоанн Предтеча, который долгое время пребывал в пустыне. К нему на Иордан пришло множество людей, желая получить крещение. Он скромно оценил свою миссию, и говорил, что пришел лишь подготовить путь Мессии. Чтобы принять Мессию, он призвал покаяться, "ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф.3:2). Когда пришел Христос, Иоанн Креститель сказал, что не достоин коснуться головы Своего Царя и Бога. На что Господь ответил, что "так надлежит нам исполнить всякую правду". Когда Иисус Христос вошел в воды Иордана, Иоанн Креститель увидел голубя — символ схождения Духа Божия. И был слышен голос с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение", — сообщает центр информации Украинской православной церкви.

Как отмечает Антоний, в Иордане была явлена тайна Триипостасного Божества: Иисус Христос в водах Иорданских, Дух Божий явлен в виде голубя, а Бог-Отец — явлен голосом с неба.

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Управляющий делами УПЦ подчеркнул, что освященная вода — это великая святыня, к которой нужно относиться соответственно. Традиционно после богослужения освященную воду несут домой.

"Освящая свое жилище, поют тропарь и кондак Крещению Господню. В день праздника освященную воду можно пить весь день. В дальнейшем эта вода употребляется утром натощак, а также во время болезней и при другой необходимости. Традиционно вода хранится до дня праздника Крещения в следующем году", — рассказал Антоний.

По его словам, в библии вода занимает особое место.

"В повествовании о творении мира, в пятый день Господь повелел воде произвести душу живую. Это значит, что вода связана с жизнью, она производит, дает жизнь. Вместе с тем вода — стихия, которая может жизнь поглотить. Мы помним, что Господь Творец использует именно воду во время Всемирного потопа, чтобы погрузить в нее все человеческое беззаконие. Вода также может являться вместилищем злобной силы", — обратил внимание митрополит.

Как сообщалось, в день Крещения Господня, 19 января, предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А).