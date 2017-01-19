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    Янукович: есть доказательства причастности властей Украины к смертям на Майдане

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (449)

    (обновлено: )47880
    Янукович готов в режиме видеоконференции дать показания украинским правоохранительным органам, как это уже было 28 ноября 2016 года, отмечается в сообщении
    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Виктор Янукович собирается передать правоохранительным органам Украины очередные доказательства причастности новых властей страны к гибели людей на Майдане в феврале 2014 года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

    "Речь идет о новых доказательствах. Мы собираемся передать ряд документов украинским правоохранительным органам, но ключевые свидетели переживают о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию, которым сейчас руководят непосредственные организаторы убийств на Майдане", — заявил Янукович РИА Новости.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский. Архивное фото
    Виктор Скаршевский/Facebook
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    По его словам, он готов в режиме видеоконференции дать показания украинским правоохранительным органам, как это уже было 28 ноября 2016 года.

    "Однако в ГПУ категорически отказываются от этого! Боятся услышать правду. Вспомните недавний допрос меня как свидетеля в Ростовском суде. Его же всячески пытались сорвать. Нынешняя власть не заинтересована в установлении истины", — посетовал он.

    Янукович напомнил, что после убийств на Майдане в феврале 2014 года именно его обвинили в организации этих расстрелов.

    "Но вот прошло три года, а ГПУ не представило обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей", — отметил он.

    "Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит. Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов (спикер Верховной Рады Александр Турчинов — ред.), Парубий (первый вице-спикер Андрей Парубий — ред.), Пашинский (депутат Рады Сергей Пашинский — ред.) и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле "Небесной сотни" и правоохранителей на Майдане. Более того, после моего видеодопроса 28 ноября ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающую вину этих лиц", — заявил Янукович.

    Напомним, 20 января в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры о возможности проведения заочного досудебного расследования по делу о государственной измене в отношении экс-президента Януковича.

    Полный текст интервью Виктора Януковича РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 12.30.

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