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    Вечернее заседание Рады сорвано после неявки депутатов

    (обновлено: )16601
    Утреннее заседание Рады также было закрыто досрочно. Депутаты уточнили, что это можно объяснить Крещением и тем, что многие депутаты уехали на инаугурацию президента США Дональда Трампа.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады досрочно закрыл заседание из-за недостаточного количества депутатов в зале.

    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Трампа

    В четверг Парубий также был вынужден досрочно закрыть утреннее заседание Рады в связи с отсутствием необходимого количества депутатов. Парламентарии в СМИ объясняли, что это связано с Крещением, а также тем, что многие депутаты уехали на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которое состоится 20 января.

    Открыв вечернее заседание, спикер объявил о проведении рейтингового голосования, чтобы определить, способна ли Рада принимать решения. Однако результаты голосования показали, что в Раде находится 167 парламентариев при необходимом минимуме в 226.

    "В связи с тем, что нет необходимого количества депутатов, я объявляю вечернее заседание Рады закрытым. Завтра (в пятницу) в 10.00 прошу всех прибыть в зал, так как завтра у нас будет последний день текущей сессии", — сказал Парубий.

    По его словам, в пятницу в Раде традиционно пройдет "час вопросов к правительству", после чего он закроет сессию.

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