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    Колонна протестующих подошла к Белому дому в Вашингтоне

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (574)

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    В колонне около 200-300 человек, они держат плакаты и скандируют лозунги против вступившего в должность президента США Дональда Трампа. На пути протестующих дежурят многочисленные сотрудники полиции.
    Акции протеста в Вашингтоне
    @jjouvenal

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Колонна противников вступившего в должность президента США Дональда Трампа пришла в пятницу вечером к Белому дому в центре Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости.

    Столкновения протестующих с полицией перед инаугурацией Трампа
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    Столкновения протестующих с полицией перед инаугурацией Трампа

    В колонне около 200-300 человек, они держат плакаты и скандируют лозунги в знак протеста против Трампа. Люди подошли со стороны 16-й улицы, которая ведет прямо к резиденции и остановились у заградительных барьеров перед сквером Лафайет. Они уперлись в заграждения, где дежурят многочисленные сотрудники полиции.

    Смотрите также: Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    Ранее в городе прошла серия беспорядков. Протестующие разбивали витрины и стекла машин, сожгли припаркованный лимузин. Задержаны около 100 человек, пострадали двое полицейских.

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