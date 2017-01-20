Общество вновь у опасной черты тотального недоверия полиции — Онищук

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Полицейским запретили подшучивать над гражданскими. Также представителям правопорядка нельзя быть пренебрежительными, угрожать и использовать ненормативную лексику. Об этом говорится в Правилах этического поведения полицейских, которые утвердили в Министерстве внутренних дел.

Что означают нововведения на практике, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оцінюєте правила поведінки? Як вони можуть вплинути на роботу правоохоронців?

— Ці правила можуть ефективно діяти тільки за однієї умови: тоді, коли ефективно діє в цілому система поліції і в цілому правоохоронна система. Якщо в цілому правоохоронна система і зокрема система поліції діє неефективно, то ці правила просто є черговим якимсь таким зверненням, закликом до того, що поліцейські не хочуть, або професійно не можуть зробити. Наприклад, ці правила в першу чергу зачіпають професійні обов'язки поліцейських. А якщо поліцейські професійно не підготовлені, якщо вони не розкривають злочини, які вони зобов'язані розкривати, якщо вони не відповідають елементарним нормам відкритості та прозорості. Коли ми хочемо запитати у них: дайте нам список нагороджених вогнепальною зброєю, а вони кажуть: ні, це інформація недоступна. А як же тоді принципи, які закладені в закон? Тому є дуже багато питань сумнівного характеру щодо ефективності діяльності цих правил, тому що є багато питань до якості функціонування системи.

А чи прописані правила, в яких випадках, наприклад, поліцейський має право застосовувати силу, в яких — не має? Тобто правила поведінки в різних ситуаціях, а не просто бути ввічливим.

— Я скажу так, що із затвердженням цих правил нічого нового наше керівництво не придумало, тому що ще в 2001-му році був прийнятий європейський кодекс поліцейської етики, де дуже чітко було визначено, яким критеріям і вимогам повинні відповідати поліцейські. Однозначно, що ми в тому числі повинні виконувати цей міжнародний документ. Але з моєї особистої практики можу сказати, що в нас нема політичної культури до виконання будь-чого. Тому що цей дух, принцип рівності всіх перед законом, він у нашій країні абсолютно відсутній. І ми в цьому переконалися не один раз, коли ми бачимо, які надзвичайні події відбуваються і чи можемо отримати повну інформацію щодо тих службових розслідувань, які проводять поліцейські щодо своїх поліцейських? Ми не можемо по Княжичах сьогодні отримати інформацію. І скільки журналісти намагалися це зробити, від перших осіб країни не можна це зробити і в тому числі від керівників МВС, від керівників Нацполіції. Це якраз говорить про те, що ми не виконуємо елементарні норми закону. А якщо риба гниє з голови і керівники міністерства не хочуть відповідати елементарним критеріям і не сповідують їх, не є зразком прикладу, не є моральними авторитетами, то чи можна вимагати від поліцейських, коли ми бачимо, що окремі призначення викликають… Наприклад, в Черкасах начальника ГУ поліції, викликають масу незадоволення і обурення громадянського суспільства. Але на це ніхто не зважає.

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Чи завжди поліцейський повинен культурно поводитися?

— Система поліції на сьогоднішній день, зокрема патрульної поліції, має такий дух корпоративності, яку запустила попередній очільник Хатія Деканоїзде. І в цьому є і біда, і проблема. Що вони в багатьох випадках, захищаючи інтереси поліцейських, а їх однозначно потрібно захищати і відстоювати, вони інколи ігнорують правами і інтересами громадян. Тому система повинна мати дуже чіткий баланс. Вона повинна в першу чергу виконувати закони, тому що ці правила всі в основному взяті із закону про поліцію. Ми знову ж таки вимагаємо, щоби верховенство права працювало. Це базові принципи, які закладені в законі про поліцію, в статті 6, 7, 8, 12 — всі вони там чітко викладені. Але якщо поліція їх не виконує, якщо вона неефективно розкриває злочини, якщо вона не захищає громадян, то через які етичні правила можна вимагати професійного рівня? Коли потрібно змінити методику підготовки самих поліцейських, за три місяці поліцейського не можна підготувати. Тому тут це все входить не тільки з морально-етичними нормами в конфлікт, а входить, в першу чергу, в конфлікт з професійною діяльністю поліції. І отут є найбільші проблеми, які сьогодні поліція зобов'язана вирішувати і коригувати досить серйозно свою підготовку в тому числі.

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А чи вистачає кваліфікованих кадрів зараз?

— Якщо ми бачимо статистичні дані, в тому числі за дев'ять місяців минулого року, що в нас відбувається кратне збільшення злочинності за цілою низкою позицій і відсоток розкриття цих злочинів є досить низький, то я думаю, це є абсолютна відповідь. Крім того, коли ми бачимо, що за останні два роки рівень довіри до поліції з 80% опустився вже десь в межах 20%, останнє дослідження соціологічне говорить про 28%, але я думаю, якщо сьогодні провести цю соціологію, то це вже буде критично низький рівень довіри до поліції. Це говорить, напевно, про проблему, яка сьогодні є в суспільстві, і керівники, які сьогодні проводять реформи, вони зобов'язані на це зреагувати, тому що суспільство вже доходить до цієї небезпечної межі відношення до поліції, коли до неї нема довіри.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.

Ранее адвокат Виктор Чевгуз в эфире "ГС" заявил, что в органах досудебного следствия остались работать неопытные следователи, поэтому расследования проводятся некачественно, из-за чего многие дела разваливаются в суде.