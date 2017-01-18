Перестрелка в Княжичах: к ответственности привлекли 20 полицейских

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Двадцать человек, виновных в перестрелке правоохранителей в Княжичах Киевской области, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

"Приказ уже есть. служебное расследование завершено, вывод уже также есть… Это более 20 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности", — цитирует Вакуленко ukranews.com.

Вместе с тем, как учтонил Вакуленко, степень наказания каждого разная, так как это зависит от дисциплинарного проступка.

Он отметил, что позднее будут обнародованы должности лиц, которых привлекли к ответственности.

В минувшем месяце пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи. Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье "убийство".

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Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.