Статистика на службе МВД: полиция поборола преступность... на словах

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В МВД сообщили, что якобы с криминалом борются и за полтора месяца есть прогресс — раскрыта львиная доля преступлений. Вот только статистических данных не привели, очевидно, в расчете, что поверят на слово. Вчерашние сотрудники силового ведомства уверены, что МВД подтасовывает данные. На самом же деле в стране все как было, так и остается — никто никого не ловит и ничего не расследуют, потому что заниматься этим некому.

МВД верить — себя обмануть

Как заявил в эфире телеканала "112 Украина" начальник пресс-службы МВД Артем Шевченко, за последние месяцы в Украине снизились общие показатели преступности.

"Статистика последних месяцев ноября и неполного декабря дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством. Это существенно повлияло на мотивацию сотрудников. Эти месяцы свидетельствуют о росте показателей раскрываемости и уменьшении общих показателей преступности. Но это только начало", – сообщил Шевченко.

При этом спикер МВД не конкретизировал, чего больше раскрыто — краж личного имущества, грабежей, убийств, разбойных нападений или угонов автотранспорта. Не назвал и показатели, которые смогли наглядно продемонстрировать успеваемость полиции.

Казалось бы, успехам нашей полиции можно и порадоваться, с учетом того, что еще в октябре на совместном совещании главы Нацполиции Хатии Деканоидзе, главы МВД Арсена Авакова и премьер-министра Владимира Гройсмана, назывались страшные цифры роста преступности. После этого Деканоидзе объявила, что собирается дать бой криминалу и побороть его за два месяца, но в ноябре из полиции ушла.

А занявший ее кресло заместитель Вадим Троян заявлял, что дескать в Украине стабильная криминогенная ситуация и уже 5 лет не наблюдается роста преступности. Вероятно, и.о. руководителя Нацполиции не в курсе, что за 10 месяцев 2016-го в Киеве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 52%, с 40 855 до 62 086. В других городах Украины ситуация ненамного лучше.

Ручная статистика

Как отмечает экс-начальник главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка, головокружительные успехи Нацполиции в борьбе с преступностью только на бумаге.

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"Любая статистика МВД она не правдивая. Сегодня МВД прячет материалы, и истинное положение дел не афишируется. Только ГПУ может знать истинное положение дел на основании жалоб в прокуратуру от людей на бездействие МВД. Артем Шевченко неплохой парень, он делает попытки поднять имидж полиции, но чтобы поверить, что уровень преступности упал, нужно оперировать хоть какими-то цифрами. А по сути, хотелось бы узнать, сколько преступлений было раскрыто за полтора месяца. Притом реальных, а не тех, которые они пиарят в FB. Но боюсь, что на фоне совершенных преступлений раскрытых окажется в разы меньше. Да и происходящее на улицах говорит само за себя, чтобы в полиции не говорили", — отмечает Мамка.

Как отмечает эк-глава следственного управления, статистика в МВД легко управляемая. Если увеличивается процент раскрываемости, значит закрыли часть уголовных производств. МВД манипулирует данными.

"Отослали телеграммы по стране: "Просим закрыть максимум производств". Там и отреагировали. Вот и подняли процент раскрываемости. На деле же ничего не изменилось. Но по статистике — больше раскрытых. По сути же, в районах очень плачевная ситуация. По одному следователю осталось в райотделах. По одному прокурору. Что можно нарасследовать с таким количеством кадров?! А тут еще новый эксперимент проводят. В райотделах убирают уголовный розыск, на должности назначают следователей, которые должны будут выполнять работу оперов и следователей одновременно. Они будут условно называться детективами, хотя в законе о них ни слова", — рассказывает Григорий Мамка.

Повышение зарплаты сотрудникам полиции — это хорошо. МВД должно было сделать это еще год назад согласно закона, отмечает Григорий Мамка. Но подняли не спроста, сотрудникам полиции еще форму придется себе новую покупать, так как с нового года старая будет не действительна, ее надо будет выбросить. А средства на покупку формы МВД сотрудникам не выделила. Хотя, опять с расчетом, что деньги будут потрачены на обмундирование, выплачивают сотрудникам 13-ю зарплату — начальству по 50 тысяч гривен, а следователю в райотделе — 3 тысячи.

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Сегодня в МВД ситуация самая печальная. Если и есть результаты раскрытия, то они, как правило, благодаря старым кадрам, которые еще остались в органах. Коэффициент же работы новой полиции — 0,01%. Но в то же время, МВД продолжают планомерно разваливать. Это еще не конец.