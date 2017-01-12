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    Полицейская погоня со стрельбой по внедорожнику в Запорожье

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    Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве (269)

    (обновлено: )9501
    Во время преследования правонарушителей патрульные Запорожья применили табельное оружие и задержали пытавшихся скрыться мужчин, сообщается на сайте патрульной полиции.
    канал Патрульной полиции Заопрожья в YouTube

    "11 января на площади Маяковского двое мужчин своеобразно отреагировали на появление патруля — нецензурно выражались в отношении полицейских и показали инспекторам неприличные жесты. После этого мужчины сели в автомобиль Toyota Highlander и на большой скорости уехали с площади. Началось преследование, в ходе которого беглецы не реагировали на требования патрульных об остановке", — сказано в сообщении.

    Полицейская погоня со стрельбой в Ужгороде. Видео
    Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево/Youtube
    ВИДЕО. Полицейская погоня со стрельбой в Ужгороде

    Как отмечается, нарушители несколько раз подвергали опасности других участников дорожного движения и столкнулись с бордюрным камнем.

    "Автомобиль вошел в поворот на улице Ватутина, выехал на обочину и чуть не сбил нашего коллегу", — приводит пресс-служба полиции слова одного из патрульных.

    "Чтобы остановить автомобиль путем его повреждения, патрульные решили применить табельное оружие. Лишь после того, как полицейские попали в три колеса Toyota Highlander, автомобиль остановился", — добавили в полиции.

    Водителя и пассажира 23 и 24 лет задержали. За свои действия водитель получил от патрульных административные протоколы по ст. 130 (вождение в состоянии опьянения) — у мужчины обнаружили 1,05 промилле алкоголя в крови, по ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке), по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

    Ранее сообщалось, что в Киеве произошла полицейская погоня за автомобилем марки Mazda, в ходе которой патрульные открыли огонь.

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