Из Днепра. Год работы полиции: первая кровь и десятки спасенных жизней

Ульяна Громовенко, Днепр

Год назад на службу заступили 950 парней и девушек. Все они накануне прошли жесткий отбор. Многие никакого отношения к правоохранительной системе ранее не имели.

По словам координатора набора в патрульную службу Днепра Романа Кацубы, анкеты прислали жители всех районов Днепропетровщины. Чуть больше 58% кандидатов имеют высшее образование, 41,6% – с неполным средним.

Среди желающих пополнить ряды патрульной полиции Днепра год назад встречались и безработные, и строители, и офисные работники, и даже… фокусники. Из 11 тысяч претендентов в результате конкурсного отбора остановились на кандидатурах 1100 человек. Но к 17 января 2016 года в строй встали, по словам начальника патрульной полиции Днепра Владимира Богониса, 950 человек. Получился недобор.

Как признался во время первого торжественного построения патрульной полиции Днепра год назад полицейский Алексей Зеленский, когда обьявили набор в новую патрульную полицию, парень, не задумываясь, подал свои документы.

"Я отслужил в армии, в Президентском полку, имею неплохую физическую подготовку. После того, как ушел в запас, решил пополнить ряды стражей правопорядка. Как и все, подал заявление и прошел отбор в патрульные", – рассказал Алексей.

А вот для его нового товарища по службе Сергея Свистуна профессия правоохранителя была детской мечтой.

"Спасибо, что судьба подарила мне возможность стать полицейским. Хотя не скрою — во время отбора и обучения было немало трудностей. Но ничего — все приодолели!" – признается патрульный.

Патрульная Екатерина Антоненко никогда не думала о том, чтобы носить форму и гоняться за преступниками. Но, услышав о наборе в патрульную службу, девушка, которая на тот момент получила высшее образование и стала экономистом, подала свои документы на отбор.

"Поначалу брать девушек не хотели. Но упорство и желание послужить Родине на этом рубеже сделали свое дело — два с половиной месяца я бок о бок с парнями проходила подготовку", - призналась Катя.

Непростой год

Если свой первый экзамен – выйти на заснеженные улицы города – патрульные сдали с честью, то остальные испытания дались полицейским не так уже и просто. За год в разного рода авариях были разбиты до десятка патрульных автомобилей.

Самая курьезная авария случилась незадолго до Нового года. Ранним утром на практически пустой набережной автомобиль патрульных почему-то врезался в ограждение на тротуаре.

По мнению психолога Юлии Савицкой, в авариях с участием патрульных, как и в любых других, виноват человеческий фактор.

"Давайте не забывать о том, сколько внимания и ответственности было обращено к представителям новой полиции. С одной стороны это очень хорошо. А с другой — нервы могут сдать даже у самых сильных. Плюс ко всему — многие патрульные оказались морально не готовыми к новой работе", – считает эксперт.

Неподготовленностью новых полицейских можно обьяснить и жуткую трагедию, которая разыгралась утром 25 сентября 2016 года на автовокзале в Днепре. Сюда патрульные сопроводили автомобиль-нарушитель. Водитель проехал на красный свет. Полицейские среагировали. Но остановили не сразу, дав возможность отьехать на менее людное место. Автомобиль, за рулем которого, как потом выяснится, был экс-боец батальона "Торнадо" Александр Пугачев, остановился на отдаленном участке автостоянки на автовокзале.

Патрульный Артем Кутушев принялся проверять личность водителя-нарушителя по базе МВД. Его напарница Ольга Макаренко в это время находилась возле передней части патрульного авто. Преступник, поняв, что его могут разоблачить (Пугачев на тот момент находился во всеукраинском розыске. – Ред.), потребовал от Кутушева отдать табельное оружие. Пообещав при этом, что не тронет патрульного. Но тот отказался подчиниться злоумышленнику, за что и был расстрелян Пугачевым практически в упор. Артем Кутушев погиб на месте. Смертельное ранение получила и Ольга Макаренко. К сожалению, она скончалась на операционном столе.

Глава МВД Арсен Аваков, прибывший на прощание с погибшими патрульными, заявил о необходимости повсеместного применения презумпции правоты полицейского.

"Вначале выполни законные требования сотрудника правоохранительных органов, потом – обжалуй!" – заявил министр в Днепре.

При этом ни Аваков, ни тогдашняя руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе не смогли пояснить очевидного факта: почему находившегося в розыске Пугачева не могли найти целый год, а за несколько часов, прошедших после трагедии, установили и адрес фактического проживания, и маршруты передвижения.

Итоги работы

В патрульной полиции Днепра подвели итоги работы за год. Так с 17 января 2016 года новые полицейские зафиксировали практически 253 тысячи вызовов. Составлено 85 тысяч материалов. Патрульными Днепра раскрыто 11 убийств, 26 угонов, 405 грабежей и 1215 краж.

По информации пресс-службы патрульной полиции Днепра, за год в отделения полиции было доставлено более 8600 правонарушителей. Составлено 1578 материалов о нанесении телесных повреждений. А еще за этот год на счету патрульной полиции Днепра – открытие речного патруля и запуск мобильного приложения "Моя полиция", которое позволяет вызывать правоохранителей с помощью интернета.

Впрочем, долго почивать на лаврах и отмечать первую годовщину создания патрульным Днепра не получится. Сегодня, как и год назад, экипажи вновь заступили на боевое дежурство.