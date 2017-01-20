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    Полиция Вашингтона готовится к новым массовым акциям протеста

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (566)

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    Во второй половине дня в Вашингтоне пройдет ряд мероприятий, в том числе традиционный парад в честь инаугурации. К настоящему времени известно о 95 задержанных за беспорядки.
    Митинг против Дональда Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Противники президента США Дональда Трампа могут провести новые акции протеста в Вашингтоне, чтобы сорвать празднование его инаугурации, сообщил РИА Новости представитель полиции города.

    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа
    REUTERS Adrees Latif
    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации

    "Ожидаем (акций) до вечера. Мы думаем, что протестующие попытаются сорвать празднования", — сказал собеседник агентства.

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    Во второй половине дня в городе пройдет ряд мероприятий, в том числе традиционный парад в честь инаугурации.

    К настоящему времени известно о 95 задержанных за беспорядки. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Полиция применяет слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Трамп вступил в должность в полдень пятницу по местному времени (19.00 по Киеву).

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