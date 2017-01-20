Присяга Дональда Трампа на церемонии инаугурации у Капитолия

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

Видео присяги размещено в интернете на канале "Голос Америки" на Youtube.

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В пятницу, 20 января, в Вашингтоне проходит инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа. Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.