наверх
20.01.201722:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Присяга Дональда Трампа на церемонии инаугурации у Капитолия

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (566)

    120
    Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.
    Канал "Голос Америки" на Youtube

    "Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

    Видео присяги размещено в интернете на канале "Голос Америки" на Youtube.

    Читайте также: Инаугурация Трампа, или Выездное заседание Рады в Вашингтоне

    В пятницу, 20 января, в Вашингтоне проходит инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа. Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Первая речь президента США Дональда Трампа. Видео
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Газокомпрессорная станция
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны