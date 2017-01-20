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    Более 90 человек задержаны за беспорядки в Вашингтоне - СМИ

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (566)

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    Столкновения происходят в районе 12-й улицы и Л-стрит в Вашингтоне - буквально в паре кварталов от улиц, по которым вскоре пройдет инаугурационный парад.
    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа
    REUTERS Bryan Woolston

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Более 90 человек задержаны в Вашингтоне за участие в беспорядках, которые устроили противники президента США Дональда Трампа, передает телеканала CNN.

    Присяга Дональда Трампа на церемонии инаугурации у Капитолия. Видео
    Канал "Голос Америки" на Youtube
    Присяга Дональда Трампа на церемонии инаугурации у Капитолия

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    В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

    Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в центре города пострадали двое полицейских. Протестующие кидают в стражей порядка бутылки и мусор. Полиция отвечает им слезоточивым газом, шумовыми гранатами и пытается рассеять толпу водометами.

    Столкновения происходят в районе 12-й улицы и Л-стрит — буквально в паре кварталов от улиц, по которым вскоре пройдет инаугурационный парад.

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