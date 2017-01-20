"Оппоблок" надеется, что Трамп поможет Украине "стать мирной страной"

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Бывший глава Администрации президента Украины, депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин выразил надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет держать украинский вопрос в поле зрения, и это поможет Украине стать мирной страной, сообщила в пятницу пресс-служба фракции.

"Есть надежда на то, что новоизбранный президент будет держать украинский вопрос в поле зрения, и на то, что эта новая энергия даст, наконец, Украине возможность стать мирной страной… Мир – это первый приоритет для украинских политиков", — приводятся слова Левочкина.

По его словам, без мира невозможно экономическое развитие, не будут снижены тарифы, а зарплаты и пенсии никогда не догонят цены в магазинах.

Согласно сообщению, депутат обратил особое внимание на традицию мирной передачи власти в США, которой Украине следовало бы поучиться.

Дональд Трамп в пятницу, 20 января, стал 45-ым президентом США.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.