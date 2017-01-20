Протесты в Вашингтоне в день инаугурации

Правоохранительные органы в пятницу, 20 января, задержали 50 человек, принявших участие в акциях протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
По данным агентства Рейтер, протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне.
Участники акции протеста, одетые в черные одежды, также повредили витрину банка Bank of America. Также произошли столкновения между полицейскими и активистами. По данным полиции столицы США, двое полицейских пострадали при столкновении с протестующими. Полиция использовала перечный газ, чтобы разогнать нападавших. Ведется расследование.
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