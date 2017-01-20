Участники акции протеста против Трампа бьют окна магазинов и машин – СМИ

Paul J. Richards / AFP

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Протестующие против избранного президента США Дональда Трампа в день инаугурации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, одетые в черные одежды протестующие также разбили витрину банка Bank of America.

Ранее сообщалось, что порядка ста человек провели в пятницу утром в центре Вашингтона акцию протеста против Трампа. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, люди протестовали против политики Трампа, касающейся глобального потепления. Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!".

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации 45-ого президента Дональда Трампа началась в Вашингтоне.

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