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    Участники акции протеста против Трампа бьют окна магазинов и машин – СМИ

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (552)

    (обновлено: )18105
    Протестующие разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне. Одетые в черные одежды демонстранты также разбили витрину банка Bank of America.
    Вашингтон во время инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа
    Paul J. Richards / AFP

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Протестующие против избранного президента США Дональда Трампа в день инаугурации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
    канал RT в YouTube
    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Прямая трансляция

    По данным агентства, одетые в черные одежды протестующие также разбили витрину банка Bank of America.

    Ранее сообщалось, что порядка ста человек провели в пятницу утром в центре Вашингтона акцию протеста против Трампа. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, люди протестовали против политики Трампа, касающейся глобального потепления. Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!".

    Ранее сообщалось, что церемония инаугурации 45-ого президента Дональда Трампа началась в Вашингтоне.

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