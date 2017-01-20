Церемония инаугурации Трампа началась в Вашингтоне

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Церемония инаугурации 45-ого избранного президента Дональда Трампа началась в Вашингтоне.

Торжество началось с экскурса в историю США и молитв.

Церемонию открыл председатель инаугурационного комитета сенатор Рой Блант, который отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому тексту, который в 1789 году произносил первый президент США Джордж Вашингтон.

"Мы делаем это каждые четыре года, и это пример для демократий по всему миру", — сказал Блант.

Затем молитву прочитал Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимати Долан и представители других христианских номинаций, а также раввин. Кроме того, выступает мормонский хор.

Трамп сменит Обаму на посту президента в полдень по местному времени (19.00 по Киеву), принеся присягу главы государства.

Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

А, по данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

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Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит во Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

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