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    Церемония инаугурации Трампа началась в Вашингтоне

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    В церемонии принимают участие члены команды Дональда Трампа, а также вся его семья. Поприветствовать нового главу государства прибыла и чета Клинтонов.
    Церемония инаугурации Дональда Трампа
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Церемония инаугурации 45-ого избранного президента Дональда Трампа началась в Вашингтоне.

    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
    канал RT в YouTube
    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Прямая трансляция

    Торжество началось с экскурса в историю США и молитв.

    Церемонию открыл председатель инаугурационного комитета сенатор Рой Блант, который отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому тексту, который в 1789 году произносил первый президент США Джордж Вашингтон.

    "Мы делаем это каждые четыре года, и это пример для демократий по всему миру", — сказал Блант.

    Затем молитву прочитал Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимати Долан и представители других христианских номинаций, а также раввин. Кроме того, выступает мормонский хор.

    Трамп сменит Обаму на посту президента в полдень по местному времени (19.00 по Киеву), принеся присягу главы государства.

    Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

    А, по данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

    В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

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    Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит во Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

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