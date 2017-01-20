Дональд Трамп. Смена хозяина Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс с членами семей начали день инаугурации с похода в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне и посещения богослужения.
Данная церковь — ближайшая к Белому дому, традиция проводить там "инаугурационные" богослужения зародилась несколько десятилетий назад. Кроме того, многие президенты посещали ее на постоянной основе во время пребывания в Белом доме.
Затем Трамп, Пенс и члены их семей пришли в Белый дом на чаепитие, а часом позднее отправились к Капитолию, где и состоялась церемония инаугурации.
Смотрите также: Дональд Трамп. Интересные факты из жизни 45-го президента США