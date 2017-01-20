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    Дональд Трамп. Смена хозяина Белого дома

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (561)

    (обновлено: )19
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    Дональд Трамп с супругой у входа в церковь
    Дональд Трамп с супругой у входа в церковь
    Майкл Пенс с супругой
    Дональд Трамп и Меланья посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    Барак Обама и Дональд Трамп с супругами у входа в Белый дом
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией 20 января 2017 года
    Дональд Трамп с супругой
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    Барак Обама и супруга Мишель - последний день президентства
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Дональд Трамп с супругой у входа в церковь
    Дональд Трамп с супругой у входа в церковь.
    Nicholas Kamm / AFP
    Дональд Трамп с супругой у входа в церковь
    Дональд Трамп с супругой у входа в церковь.
    Nicholas Kamm / AFP
    Майкл Пенс с супругой
    Майкл Пенс с супругой.
    Nicholas Kamm / AFP
    Дональд Трамп и Меланья посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне
    Дональд Трамп и Меланья посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне.
    REUTERS Joshua Roberts
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией.
    Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP
    Барак Обама и Дональд Трамп с супругами у входа в Белый дом
    Барак Обама и Дональд Трамп с супругами у входа в Белый дом
    JIM WATSON / AFP
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией 20 января 2017 года
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией 20 января 2017 года.
    JIM WATSON / AFP
    Дональд Трамп с супругой
    Дональд Трамп с супругой.
    Nicholas Kamm / AFP
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Барак Обама и супруга Мишель - последний день президентства
    Барак Обама и супруга Мишель - последний день президентства.
    JIM WATSON / AFP

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    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс с членами семей начали день инаугурации с похода в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне и посещения богослужения.

    Данная церковь — ближайшая к Белому дому, традиция проводить там "инаугурационные" богослужения зародилась несколько десятилетий назад. Кроме того, многие президенты посещали ее на постоянной основе во время пребывания в Белом доме.

    Затем Трамп, Пенс и члены их семей пришли в Белый дом на чаепитие, а часом позднее отправились к Капитолию, где и состоялась церемония инаугурации.

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