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    Аналитика и комментарии

    Гримасы газовой независимости. Чей газ оплатит кредит ВБ для "Нафтогаза"?

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (443)

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    Российский газ не закупается год, и это достижение о котором с гордостью говорил Порошенко в новогоднем поздравлении, но уже через десять дней Европа обеспокоилась надежностью транзита из Украины.
    Газокомпрессорная станция
    REUTERS Gleb Garanich

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    В 2016 году Украина впервые не вела прямых закупок газа у монопольного поставщика "Газпрома", а закачивала в свои хранилища российский газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате Украина вошла в отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года и, скорее всего, самый низкий показатель запасов за последние десять лет.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Почему "Нафтогаз" не платит "Газпрому" за недобор газа

    Исчезающий газ

    Запасы газа необходимы для обеспечения промышленных и бытовых потребителей Украины, а также для обеспечения транзита газа европейским потребителям. Если утрировать, то газ, накопленный в хранилищах, постепенно расходуется, из этих запасов покрываются пиковые расходы, возникающие, как правило, при резком снижении температуры. Чем больше газа в хранилищах, тем проще его поднимать, и наоборот.

    Согласно данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 9 января составил 11,376 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,73%. Начало января выдалось морозным, и неудивительно, что уровень заполнения хранилищ резко снижается. Например, за сутки 9 января он уменьшился с 37,03% до 36,76%.

    И весь январь будет холоднее, чем в прошлом году: удерживается морозная температура, а значит и расход газа будет выше. По прогнозу "Укртрансгаза", Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 млрд куб. м. Февраль, хоть и короткий, но зимний месяц, а в марте температура тоже может быть достаточно низкой, если оправдаются прогнозы по затяжной зиме.
    Украинские эксперты неоднократно отмечали, что с такими низкими запасами газа можно перезимовать только в случае теплой и недолгой зимы. Иначе газа не хватит, а закупить его можно только у "Газпрома".

    Об этом догадываются не только в Украине, но и в Европе. В начале января пресс-служба Кабмина сообщила, о телефонном разговоре премьера Владимира Гройсмана с вице-президентом ЕК Марошем Шевчовичем, в ходе которого глава правительства заверил Еврокомиссию в надежности транзита газа.

    Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак направил письма вице-президенту ЕК по энергосоюзу Марошу Шефчовичу и министрам ряда европейских стран, в которых заявил о незаконности наложения Украиной антимонопольного штрафа на "Газпром" и рисках, которые он создает для транзита российского газа в Европу.

    В свою очередь Шефчович уже заявил, что проблем с транзитом российского газа через Украину в ЕС этой зимой не ожидается. И чей прогноз осуществится: пессимистичный, с вероятными проблемами транзита, или оптимистичный можно будет сказать только по результатам прохождения отопительного сезона.

    Дмитрий Марунич. Архивное фото
    Украинское фото
    "Нафтогаз", "Газпром", Стокгольм. Дмитрий Марунич по ситуации

    Эхо газовой независимости

    Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года, и спустя год пафосно заявил о достижении "независимости" от российского газа. Этот газ Украина закупает теперь дороже, на европейских биржах. Однако, в ноябре 2016 года "Нафтогаз" заявил, что готов возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов". Россия, Украина и Еврокомиссия 9 декабря 2016 года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и Украину.

    В результате, "Нафтогаз" сообщил, что стороны не договорились о возобновлении поставок газа. Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

    Прошел месяц, и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства, юридические аспекты поставок обсуждаются.

    "Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами… Я говорил с министром Новаком несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону. Также с его стороны было достаточно четко, что при необходимости Россия готова поставлять газ. Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого", — сказал Шефчович.

    Но эту бочку меда портит маленькая ложка дегтя: "Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража… Мы обмениваемся предложениями, письмами", — сказал вице-президент ЕК.

    С одной стороны, "Нафтогаз", планирует в феврале импортировать около 1 миллиарда кубометров природного газа, но объем и сроки закупки будут зависеть от температурного режима зимой и весной этого года.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    С другой, "Нафтогаз" продолжает настаивать на подписании дополнительного соглашения с "Газпромом", а "Газпром" на этот шаг идти не собирается, отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя заявление Шефчовича.

    "Шефчович констатировал факт переговоров, которые происходили в декабре. Еврокомиссия пыталась максимально содействовать, чтобы стороны договорились. Но стороны не договорились. Причина очевидна: "Нафтогаз" хочет купить газ через подписание допсоглашения, а "Газпром" не хочет ничего подписывать. Пока это противостояние не разрешится, никто ничего покупать не будет, поэтому все увещевания еврпоейской стороны, мягко говоря, бесперспективны", — отметил эксперт.

    "Еврокомиссия готова нас подтолкнуть к компромиссу, но не может заставить это сделать.Руководство "Нафтогаза" без контракта в виде допсоглашения закупать газ не будет. Если будет форс-мажор, то решать его будут иными способами. Либо ограничат поставки внутренним потребителям, либо будет ограничен транзит. Фантастические схемы в виде дополнительных объемов реверса газа из Словакии противоречат нормативной базе", — добавил он.

    Куда пойдет новый кредит?

    31 декабря "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение о привлечении кредита под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа,

    "НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновительной кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной 500 миллионов долларов. Данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках дополнительного формирования энергетического фонда", — говорится в сообщении компании.

    Газокомпрессорная станция
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк
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    При этом, в сообщении не оговаривается, есть обязательства по закупке газа у определенного поставщика. Например, ЕБРР предоставлял кредиты на такие цели с условием закупки газа у западных операторов, чему "Нафтогаз", естественно, не сопротивлялся, так как такие требования подкрепляли миф о "газовой независимости" от России.

    В то же время, требования кредита Всемирного банка по выбору поставщика, если они есть, не известны ни обществу, ни экспертам.

    "Это интересный вопрос, но я не могу на него ответить. Кредит ЕБРР, например, выделялся только для закупок газа в Европе. Если у кредита Всемирного банка нет таких ограничений, то газ, в теории, можно покупать и "Газпрома". К сожалению, точного ответа на этот вопрос нет", — сказал Марунич.

    Интрига с запасами газа нарастает, а с нею становятся актуальными несколько важных вопросов. Хватит ли газа на всю зиму? Если не хватит, то будут ли ограничены поставки украинским потребителям (промышленности, населению или всем сразу?) или все-таки в жертву принесут европейский транзит? Последнее допущение маловероятно, но и его полностью исключить нельзя. Будут ли дополнительные закупки газа? Стоит отметить, что зимой газа на европейских биржах меньше, так как там тоже увеличивается потребление. И где тогда закупать необходимые объемы газа?

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