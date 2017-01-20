Гримасы газовой независимости. Чей газ оплатит кредит ВБ для "Нафтогаза"?

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В 2016 году Украина впервые не вела прямых закупок газа у монопольного поставщика "Газпрома", а закачивала в свои хранилища российский газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате Украина вошла в отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года и, скорее всего, самый низкий показатель запасов за последние десять лет.

Исчезающий газ

Запасы газа необходимы для обеспечения промышленных и бытовых потребителей Украины, а также для обеспечения транзита газа европейским потребителям. Если утрировать, то газ, накопленный в хранилищах, постепенно расходуется, из этих запасов покрываются пиковые расходы, возникающие, как правило, при резком снижении температуры. Чем больше газа в хранилищах, тем проще его поднимать, и наоборот.

Согласно данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 9 января составил 11,376 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,73%. Начало января выдалось морозным, и неудивительно, что уровень заполнения хранилищ резко снижается. Например, за сутки 9 января он уменьшился с 37,03% до 36,76%.

И весь январь будет холоднее, чем в прошлом году: удерживается морозная температура, а значит и расход газа будет выше. По прогнозу "Укртрансгаза", Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 млрд куб. м. Февраль, хоть и короткий, но зимний месяц, а в марте температура тоже может быть достаточно низкой, если оправдаются прогнозы по затяжной зиме.

Украинские эксперты неоднократно отмечали, что с такими низкими запасами газа можно перезимовать только в случае теплой и недолгой зимы. Иначе газа не хватит, а закупить его можно только у "Газпрома".

Об этом догадываются не только в Украине, но и в Европе. В начале января пресс-служба Кабмина сообщила, о телефонном разговоре премьера Владимира Гройсмана с вице-президентом ЕК Марошем Шевчовичем, в ходе которого глава правительства заверил Еврокомиссию в надежности транзита газа.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак направил письма вице-президенту ЕК по энергосоюзу Марошу Шефчовичу и министрам ряда европейских стран, в которых заявил о незаконности наложения Украиной антимонопольного штрафа на "Газпром" и рисках, которые он создает для транзита российского газа в Европу.

В свою очередь Шефчович уже заявил, что проблем с транзитом российского газа через Украину в ЕС этой зимой не ожидается. И чей прогноз осуществится: пессимистичный, с вероятными проблемами транзита, или оптимистичный можно будет сказать только по результатам прохождения отопительного сезона.

Эхо газовой независимости

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года, и спустя год пафосно заявил о достижении "независимости" от российского газа. Этот газ Украина закупает теперь дороже, на европейских биржах. Однако, в ноябре 2016 года "Нафтогаз" заявил, что готов возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов". Россия, Украина и Еврокомиссия 9 декабря 2016 года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и Украину.

В результате, "Нафтогаз" сообщил, что стороны не договорились о возобновлении поставок газа. Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

Прошел месяц, и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства, юридические аспекты поставок обсуждаются.

"Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами… Я говорил с министром Новаком несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону. Также с его стороны было достаточно четко, что при необходимости Россия готова поставлять газ. Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого", — сказал Шефчович.

Но эту бочку меда портит маленькая ложка дегтя: "Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража… Мы обмениваемся предложениями, письмами", — сказал вице-президент ЕК.

С одной стороны, "Нафтогаз", планирует в феврале импортировать около 1 миллиарда кубометров природного газа, но объем и сроки закупки будут зависеть от температурного режима зимой и весной этого года.

С другой, "Нафтогаз" продолжает настаивать на подписании дополнительного соглашения с "Газпромом", а "Газпром" на этот шаг идти не собирается, отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя заявление Шефчовича.

"Шефчович констатировал факт переговоров, которые происходили в декабре. Еврокомиссия пыталась максимально содействовать, чтобы стороны договорились. Но стороны не договорились. Причина очевидна: "Нафтогаз" хочет купить газ через подписание допсоглашения, а "Газпром" не хочет ничего подписывать. Пока это противостояние не разрешится, никто ничего покупать не будет, поэтому все увещевания еврпоейской стороны, мягко говоря, бесперспективны", — отметил эксперт.

"Еврокомиссия готова нас подтолкнуть к компромиссу, но не может заставить это сделать.Руководство "Нафтогаза" без контракта в виде допсоглашения закупать газ не будет. Если будет форс-мажор, то решать его будут иными способами. Либо ограничат поставки внутренним потребителям, либо будет ограничен транзит. Фантастические схемы в виде дополнительных объемов реверса газа из Словакии противоречат нормативной базе", — добавил он.

Куда пойдет новый кредит?

31 декабря "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение о привлечении кредита под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа,

"НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновительной кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной 500 миллионов долларов. Данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках дополнительного формирования энергетического фонда", — говорится в сообщении компании.

Читайте также: Суд, деньги, транзит. Что можно ожидать от Стокгольмского арбитража?

При этом, в сообщении не оговаривается, есть обязательства по закупке газа у определенного поставщика. Например, ЕБРР предоставлял кредиты на такие цели с условием закупки газа у западных операторов, чему "Нафтогаз", естественно, не сопротивлялся, так как такие требования подкрепляли миф о "газовой независимости" от России.

В то же время, требования кредита Всемирного банка по выбору поставщика, если они есть, не известны ни обществу, ни экспертам.

"Это интересный вопрос, но я не могу на него ответить. Кредит ЕБРР, например, выделялся только для закупок газа в Европе. Если у кредита Всемирного банка нет таких ограничений, то газ, в теории, можно покупать и "Газпрома". К сожалению, точного ответа на этот вопрос нет", — сказал Марунич.

Интрига с запасами газа нарастает, а с нею становятся актуальными несколько важных вопросов. Хватит ли газа на всю зиму? Если не хватит, то будут ли ограничены поставки украинским потребителям (промышленности, населению или всем сразу?) или все-таки в жертву принесут европейский транзит? Последнее допущение маловероятно, но и его полностью исключить нельзя. Будут ли дополнительные закупки газа? Стоит отметить, что зимой газа на европейских биржах меньше, так как там тоже увеличивается потребление. И где тогда закупать необходимые объемы газа?