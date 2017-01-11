Tageszeitung: Киев и Москва вновь на пороге газовой войны?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Из-за нынешних холодов "Украина опасается, что ей не хватит запасов газа до конца зимы. Итогом может стать новый виток газового конфликта по примеру 2009 года, когда проблемы с газоснабжением начались и в других европейских странах", пишет Бернхард Клазен на страницах немецкой газеты Tageszeitung.

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К тому же издание напоминает, на прошлой неделе Украина уже удвоила забор газа из подземных хранилищ до 100 млн кубометров в день. Пока что запасы остаются на высоком уровне: по словам сопредседателя "Фонда энергетических стратегий" Дмитрия Марунича, они составляют 11 млрд кубометров. Тем не менее, если холодная погода установится на длительное время, запасы иссякнут через 70 дней.

Глава российского концерна "Газпром" Алексей Миллер еще в декабре предостерегал Украину от заборов газа, заявив, что в этом случае Россия сразу же прекратит транзит газа через украинскую территорию, что сразу же отразится на Европе, говорится в статье.

"Между тем против нового кризиса говорит то обстоятельство, что нынешние температуры вряд ли продлятся до марта. К тому же украинский концерн "Нафтогаз" заручился кредитной поддержкой в размере 800 млн долларов у Deutsche Bank и Citibank на покупку газа в случае необходимости", — пишет Клазен.

"Также Европа оказывает и другую поддержку: в октябре вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович подчеркнул, что для ЕС будет важно поддержание транзита газа через Украину, в том числе и в период после 2019 года", — говорится в статье.

Между тем, согласно данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 9 января составил 11,376 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,73%. Еще 6 января в "Укртрансгазе" сообщили, что Украина увеличила отбор газа из хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки в связи с морозами. Однако уже 10 января "Нафтогаз" заявил, что Украина в целом с начала отопительного сезона, несмотря на текущее похолодание, сократила отбор газа из своих ПХГ на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона.

К тому же пресс-служба Кабмина 10 января сообщила, что премьер Владимир Гройсман в ходе разговора по телефону с вице-президентом ЕК Марошем Шевчовичем заверил его в надежности транзита газа. Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. В ноябре 2016 года "Нафтогаз" заявил, что готов возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов".

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате Украина начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

Представители "Нафтогаза" и чиновники утверждают, что уровень запасов газа в украинских ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит российского газа в Европу зимой.