"Нафтогаз" дает поводы сомневаться в прохождении отопсезона - эксперт

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" дает поводы сомневаться в том, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточный объем голубого топлива для прохождения отопительного сезона. Такое мнение выразил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Укртрансгаз" 6 января сообщал, что Украина увеличила отбор газа из хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки в связи с сильными морозами (в конце ноября этот показатель составлял около 34 миллионов кубов).

"Низкие запасы газа в подземных хранилищах и рост потребления газа в ЕС может привести к тому, что "Нафтогаз" не справится с транзитом даже 150 миллионов кубометров. В то же время сейчас транзит в ЕС составляет почти 300 миллионов кубометров газа в сутки. "Нафтогаз" не сдал экзамен и дал основания сомневаться, что в подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона", — приводит слова Корольчука пресс-служба Института энергетических стратегий.

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"По договору о транзите Украина обязана доставить четко определенный объем газа к границам со Словакией, Венгрией и Румынией. И технологический процесс предусматривает привлечение подземных хранилищ Украины в процесс транзита, что как раз и гарантирует доставку газа в ЕС. И Европу не интересует, чей газ находится в подземных хранилищах", — добавил эксперт.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. В ноябре 2016 года "Нафтогаз" заявил, что готов возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов".