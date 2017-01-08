"Нафтогаз" ожидает провокаций со стороны "Газпрома"

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" в связи с сильными морозами в РФ указывает на высокую вероятность провокаций со стороны "Газпрома", говорится на странице Facebook пресс-службы компании.

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"Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом потребления газа из-за январских морозов, запасы в хранилищах Украины уменьшились до 12 миллиардов кубов.