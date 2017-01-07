Марунич: если холода продержатся, кризис с газом гарантирован

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки. В то же время российский "Газпром" увеличил заявку на транзит газотранспортной системой Украины на 10%, по сравнению с первыми числами января. Теперь заявка составляет 279 миллионов кубов газа.

Как сильные морозы отразятся на прохождении отопительного сезона, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Мы увеличили отбор газа из подземных хранилищ до 100 миллионов кубов. Если сравнить эту цифру с показателями прошлых зим, есть ли разница? Насколько она велика?

— Существенная разница. До 2013 года объемы отборов в украинских хранилищах, если брать Украину в границах 2013 года, суточные при работающей промышленности превышали 160–170 миллионов кубов, то есть большое падение объемов отборов.

Газа до конца отопительного сезона хватит?

— Запасы относительно низки —11,2 миллиарда кубов на текущую дату. Поэтому если будет дальше так холодно, и если этот холод продлится не неделю, а потом будет еще похолодание, то мы можем увидеть кризисное явление — отключение газа украинским потребителям, прежде всего, промышленным.

Нас все время уверяли, что газа хватит до конца зимы.

— Вопрос нужно задать Коболеву и компании. За десять дней будет выбрано миллиард кубов. Поймите одну простую вещь: такие холода сохранятся двадцать дней, будет собрано два миллиарда кубов и, по всей видимости, Украина попадет в очень неприятную для себя ситуацию, когда будет сложно "Нафтогазу Украины" гарантировать транзит и стабильные поставки украинским потребителям.

Российский "Газпром" увеличил заявку на транзит газотранспортной системой Украины на 10%. Почему?

— Да, это очевидно, потому что в Европе повысилось потребление газа. Это неизбежное следствие. Мы заработаем больше денег, но с той точки зрения, что у нас мало газа в хранилище, это плохо. Надо спрашивать у тех, кто накопил мало газа в хранилище. Нам было бы выгодно газпромовские заявки удовлетворять, мы зарабатываем много денег на транзите. Но это может войти в противоречие с историей, когда у нас просто не хватит газа для подъема. Сейчас только начало января, а вот в феврале это может уже быть существенной проблемой для "Укртрансгаза".

При каких условиях возможен отбор европейского газа?

— Я таких условий не представляю в принципе, потому что "Нафтогаз" себя сам подставит и даст "Газпрому" повод для арбитража. Я думаю, что они будут максимально ограничивать поставки украинским потребителям. Все, что вне – это будет полный провал, я думаю, этого попытаются избежать в любом случае.

Можете объяснить алгоритм транспортировки газа украинской ГТС?

— Он очень простой. Газ поступает на восточную границу, частично потребляется внутри страны, а потом на западе он поднимается из хранилища и обеспечивается контрактное давление на выходе из украинской ГТС. Алгоритм элементарный и простой.

То есть в хранилище, а затем в магистраль?

— Да. Для этого и нужны хранилища. В Ивано-Франковске, Львовской области никому не нужно столько газа, он просто не потребится никогда, там нет заводов. А на востоке и в центре страны было большое потребление.

Сколько денег зарабатывает Украина с помощью ГТС?

— В этом году "Нафтогаз" хвалился тем, что у него объемы денег, полученных за транзит, превысят объемы, заплаченные за импорт газа. Это более двух миллиардов долларов в год за транзит.

Ранее после принятия Европейской комиссией решения о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL в "Нафтогазе" констатировали снижение транзита через ГТС страны. Насколько критично для нас такое снижение общего транзита?

— Это плохой симптом. Транзит через Украину может упасть критически до 20 миллиардов кубов с текущих 82. Это будет колоссальный удар по украинской ГТС, по всему нефтегазовому комплексу. Просто украинские ГТС не получат денег, и придется резать на куски, людей увольнять из "Укртрансгаза".

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Обещали, что в случае понижения температуры в квартирах киевлян тепло сохранится из-за того, что будет увеличена температур подачи, но в Минэнергоугля говорят, что энергосистема Украины готова к работе в условиях низких температур. Какую бы оценку вы дали?

— К сожалению, если будет какой-то форс-мажор, мы не гарантированы от каких-то сбоев поставок, связанных с прорывами теплотрасс и т.д. Поэтому надеюсь, что будет тепло. Конечно, платежки будут более существенны, чем это было в ноябре, потому что греется на большую температуру. Долги у людей, конечно, уже колоссальные, они растут. Вопрос к правительству, ведь обещали все покрыть субсидиями и т.д.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что износ энергооборудования в Украине составляет приблизительно 60%, поэтому с перебоями в энергоснабжении придется сталкиваться все чаще.