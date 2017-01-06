Промышленным предприятиям может не хватить газа до конца года – эксперт

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, чем Украине грозит увеличение подъема газа.
"Запасы относительно низки — 11, 2 миллиарда кубов на текущую дату, на сегодняшнее утро. Поэтому если будет дальше так холодно и если этот холод продлится не неделю, а потом будет еще похолодание, то мы можем увидеть кризисное явление поставки газа украинским потребителям, прежде всего, промышленным", — отметил Марунич.
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