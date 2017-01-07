В хранилищах Украины резко снижаются запасы газа из-за роста потребления

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В связи с ростом потребления газа из-за январских морозов, запасы в хранилищах Украины уменьшились до 12 миллиардов кубов, сообщает пресс-служба "Укртансгаза".

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По данным компании, планируемый рост потребления газа в январе в 1,7–2 раза больше по сравнению с декабрем, что поставило сложную задачу перед руководством Украины.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский заявил, что увеличены объемы отбора природного газа из подземных хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки в связи с морозами.