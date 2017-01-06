"Нафтогаз" предупредил о "соломенном газе" в период холодов

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В связи с существенным снижением температуры в рождественские дни в газовых системах будет "перенастроено давление", сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

Как прогнозируют синоптики, 6-7 января в Украине ожидается резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза, а в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза.

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"На Рождество с севера прибудет морозец. Хорошо, что в подземках имеем почти 12 млрд кубов газа, и что "Укртрансгаз" как всегда на страже", — сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", размещенном на официальной странице НАК в Facebook.

В компании также сообщили о вероятности неправильного регулирования давления в газовых системах.

"Из-за значительного падения температуры ваша газовая служба, вероятно, должен будет перенастроить давление в локальной сети, обслуживающей ваш и соседние дома. Если вдруг пламя завтра станет соломенного цвета — нет, это не мы бодяжим (до сих пор не на чем), это давление неправильно отрегулирован. Звоните 104, оставляйте заявку оператору. Это работает, мы уже проверяли", — добавили в пресс-службе.

Скриншот Facebook НАК "Нафтогаз Украины" Сообщение НАК "Нафтогаз Украины" о приближении холодов

Ранее в Киевгоргосадминистрации сообщили, что 6-7 января в столице ожидается резкое снижение температуры: ночью и днем до 11-16 градусов мороза (ночью 7 января до —14-19°, местами 22° мороза). 7 января ожидается снег, местами порывы ветра 15-18 м/с, метели. На дорогах гололедица.