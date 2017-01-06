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Перезагрузка власти в 2017-ом: быть или не быть

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Вопрос смены власти, не сумевшей оправдать ожидания миллионов украинцев, в новом году будет стоять как никогда остро. По мнению народных депутатов и политических экспертов, перезагрузка политической системы в 2017-м практически неизбежна.
Заседание Верховной Рады 6 декабря
Украинское фото

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что Верховная Рада восьмого созыва проработала всего два года, уже сейчас очевидно — качество парламентаризма, составленного по большей части из триумфаторов Майдана, оставляет желать лучшего.

Решение президента

Разговоры о том, что абсолютно недееспособную ВР пора распустить и объявить досрочные выборы, не утихали целый год. Тем не менее, президент Петр Порошенко так и не решился на столь радикальный шаг.

Хотя, в принципе, это и не удивительно — в ситуации, когда власть потеряла доверие общества, перевыборы могут для обернуться политиков Майдана полным провалом.

Украинцы не верят в президента и хотят перевыборов
РИА Новости
ИНФОГРАФИКА. Украинцы не верят в президента и хотят перевыборов

"Вероятность проведения досрочных выборов, на мой взгляд, слишком мала. Мне кажется, что президент Петр Порошенко костьми ляжет, чтобы не допустить возможности выборов, — говорит бывший депутат пропрезиденткой фракции, ныне внефракционный Дмитрий Добродомов. — Тем не менее, в эту ситуацию может вмешаться как внешний, так и внутренний факторы. Еще неизвестно, какие обещания пораздавала международным партерам и сможет ли Украина их исполнить. Конечно, вероятность выборов в Верховную Раду гораздо больше, чем выборов президента. Но и здесь я бы не давал больше пятидесяти процентов на проведение выборов в парламент".

Долго будем терпеть?

Не согласен со своим коллегой другой внефракционный депутат — Сергей Тарута. По его мнению, в новом году досрочные выборы практически неизбежны.

"Вероятность проведения досрочных выборов в 2017-м весьма велика — причем как парламентских, так и президентских, — говорит политик. — Не сомневаюсь, что в новом году украинский народ уж точно не будет терпеть такое руководство страны.

Тем не менее, нужно понимать, что при таком президенте как Петр Порошенко, перевыборы в Верховную Раду ничего не решат. Если президентом Украины станет политик, который не будет всех "разводить" и подкупать то парламент, то ВР, еще можно как-то переформатировать и создать единую коалицию, которая реально займется реформами.

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РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Многие говорят о внешнем факторе, но если Украина будет сильной страной, она сможет навязывать свой курс. Когда же государство слабое, то за него все решают и держат за болванов".

Позиция Запада

Ставку на переизбрание Верховной Рады делают и в "Оппозиционном блоке", где, по слухам, уже вовсю собираются предвыборные штабы. Как утверждает нардеп Николай Скорик, вероятность проведения досрочных выборов в Верховную Раду весьма велика.

"Это связано с изменяющейся геополитикой. В 2016-м были все условия к проведению выборов — отсутствие коалиции, нижайший уровень доверия общества к фракциям парламента.

То, что выборов не было — исключительно позиция предыдущего руководства Соединенных Штатов. Если новые власти США не будут занимать жесткую позицию, где-то осенью Украина получит шанс перезагрузить власть.

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Что до президентских выборов, то мне кажется, что это не вполне реально. Хотя, многое будет зависеть от того, насколько серьезно отнесется Запад к материалам Александра Онищенко", — рассуждает политик.

Когда проводить?

О досрочных выборах в Верховную Раду как о почти принятом "наверху" решении говорит и политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Скорее всего, выборы состоятся. Вопрос только в том, когда именно они пройдут. С точки зрения власти, выгоднее всего проводить плебисцит летом. Наиболее разумный способ выйти из кризисной ситуации — это осень. Хотя, насколько я знаю, некоторые политические силы хотели бы провести выборы в Верховную Раду уже весной", — заявил эксперт.

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