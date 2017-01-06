Перезагрузка власти в 2017-ом: быть или не быть

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что Верховная Рада восьмого созыва проработала всего два года, уже сейчас очевидно — качество парламентаризма, составленного по большей части из триумфаторов Майдана, оставляет желать лучшего.

Решение президента

Разговоры о том, что абсолютно недееспособную ВР пора распустить и объявить досрочные выборы, не утихали целый год. Тем не менее, президент Петр Порошенко так и не решился на столь радикальный шаг.

Хотя, в принципе, это и не удивительно — в ситуации, когда власть потеряла доверие общества, перевыборы могут для обернуться политиков Майдана полным провалом.

"Вероятность проведения досрочных выборов, на мой взгляд, слишком мала. Мне кажется, что президент Петр Порошенко костьми ляжет, чтобы не допустить возможности выборов, — говорит бывший депутат пропрезиденткой фракции, ныне внефракционный Дмитрий Добродомов. — Тем не менее, в эту ситуацию может вмешаться как внешний, так и внутренний факторы. Еще неизвестно, какие обещания пораздавала международным партерам и сможет ли Украина их исполнить. Конечно, вероятность выборов в Верховную Раду гораздо больше, чем выборов президента. Но и здесь я бы не давал больше пятидесяти процентов на проведение выборов в парламент".

Долго будем терпеть?

Не согласен со своим коллегой другой внефракционный депутат — Сергей Тарута. По его мнению, в новом году досрочные выборы практически неизбежны.

"Вероятность проведения досрочных выборов в 2017-м весьма велика — причем как парламентских, так и президентских, — говорит политик. — Не сомневаюсь, что в новом году украинский народ уж точно не будет терпеть такое руководство страны.



Тем не менее, нужно понимать, что при таком президенте как Петр Порошенко, перевыборы в Верховную Раду ничего не решат. Если президентом Украины станет политик, который не будет всех "разводить" и подкупать то парламент, то ВР, еще можно как-то переформатировать и создать единую коалицию, которая реально займется реформами. РИА Новости Украина Евгений Котенко Павлив: реализация "Минска" развалит коалицию и запустит перевыборы ВР

Многие говорят о внешнем факторе, но если Украина будет сильной страной, она сможет навязывать свой курс. Когда же государство слабое, то за него все решают и держат за болванов".

Позиция Запада

Ставку на переизбрание Верховной Рады делают и в "Оппозиционном блоке", где, по слухам, уже вовсю собираются предвыборные штабы. Как утверждает нардеп Николай Скорик, вероятность проведения досрочных выборов в Верховную Раду весьма велика.

"Это связано с изменяющейся геополитикой. В 2016-м были все условия к проведению выборов — отсутствие коалиции, нижайший уровень доверия общества к фракциям парламента.



То, что выборов не было — исключительно позиция предыдущего руководства Соединенных Штатов. Если новые власти США не будут занимать жесткую позицию, где-то осенью Украина получит шанс перезагрузить власть. УНИАН Тимошенко хочет перевыборов, пока у нее хороший рейтинг - политолог

Что до президентских выборов, то мне кажется, что это не вполне реально. Хотя, многое будет зависеть от того, насколько серьезно отнесется Запад к материалам Александра Онищенко", — рассуждает политик.

Когда проводить?

О досрочных выборах в Верховную Раду как о почти принятом "наверху" решении говорит и политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Скорее всего, выборы состоятся. Вопрос только в том, когда именно они пройдут. С точки зрения власти, выгоднее всего проводить плебисцит летом. Наиболее разумный способ выйти из кризисной ситуации — это осень. Хотя, насколько я знаю, некоторые политические силы хотели бы провести выборы в Верховную Раду уже весной", — заявил эксперт.

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